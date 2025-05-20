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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Авіаносець Truman залишає Близький Схід після серії інцидентів і бойових втрат

Авіаносець США USS Harry S. Truman завершує місію в Червоному морі після втрати трьох F/A-18, аварій та участі в ударах по Ємену.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Авіаносець Truman ВМС США

Авіаносець USS Harry S. Truman ВМС США / © Business Insider

Американський авіаносець USS Harry S. Truman покидає Близький Схід і повертається до США після напруженої місії, під час якої корабель втратив три бойові літаки, зазнав пошкоджень і став учасником низки інцидентів.

Як повідомив речник Пентагону виданню Business Insider, Truman уже пройшов Суецький канал і наразі перебуває в Середземному морі на шляху до порту приписки в Норфолку, штат Вірджинія. Точна дата прибуття не розголошується.

Після прибуття до регіону у грудні 2024 року авіаносець USS Harry S. Truman зіткнувся з низкою подій, які привернули увагу військового керівництва США. Серед них — втрата трьох F/A-18 Super Hornet, кожен з яких коштує близько $60 млн. Один з інцидентів трапився наприкінці грудня, коли крейсер USS Gettysburg, що входив до ударної групи, помилково збив винищувач під час польоту в Червоному морі. Це кваліфікували як випадок “дружнього вогню”.

У лютому авіаносець дістав пошкодження після зіткнення з цивільним судном поблизу єгипетського Порт-Саїда, що призвело до звільнення командира корабля. У квітні ще один F/A-18 зірвався за борт під час буксирування на палубі — пілот врятувався, встигнувши вистрибнути з кабіни.

Найсвіжіший інцидент стався на початку травня: під час приземлення винищувача на палубу обірвався гальмівний трос, що спричинило падіння літака в море. Обидва члени екіпажу катапультувалися та були підібрані рятувальним гелікоптером.

USS Harry S. Truman також брав участь в операції “Мужній вершник” — кампанії бомбардувань підтримуваних Іраном хуситів у Ємені. Кампанію було раптово зупинено адміністрацією Трампа цього місяця.

Після виходу Truman з регіону в зоні відповідальності на Близькому Сході залишається лише один американський авіаносець — USS Carl Vinson, оснащений винищувачами F-35C.

Раніше повідомлялося, що американський атомний авіаносець зіткнувся з вантажним судном під прапором Панами.

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