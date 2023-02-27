Авіаперевізник Wizz Air призупиняє рейси до Молдови: ЗМІ назвали причини

Схожа ситуація була і в Україні напередодні повномасштабної війни Росії.

Угорський авіаперевізник Wizz Air від 14 березня призупиняє рейси до Молдови. Це нібито пов'язано з безпековими питаннями.

Про це пише Televiziunea Română з посиланням на пресреліз перевізника.

Авіаперевізник нібито побоюється щодо безпеки в Молдові через "останні події в країні". А тому там нібито вирішили від 14 березня призупинити усі рейси до Кишинева.

"Wizz Air уважно стежила за ситуацією з безпекою в Молдові та постійно контактувала з різними місцевими та міжнародними органами влади та агентствами, щоб забезпечити найвищий рівень безпеки та безпеки операцій. Безпека пасажирів і екіпажу залишається пріоритетом номер один для Wizz Air, і в результаті нещодавніх подій у Молдові та високого, але не безпосереднього ризику в повітряному просторі країни Wizz Air прийняв важке, але відповідальне рішення призупинити всі рейси до Кишинева від 14 березня", – йдеться в пресрелізі Wizz Air.

Пасажирам, які придбали квитки, пообіцяли компенсувати їхню вартість та запропонувати альтернативні рейси з сусідніх держав.

Ці дані також підтвердили в Органі цивільної авіації. Подробиць поки немає.

Російська загроза для Молдови

Зазначимо, що перед повномасштабним вторгненням Росії на територію України багато авіаперевізників також скасували рейси до нашої держави.

Напередодні українська влада передала Молдові дані про те, що Росія готується дестабілізувати ситуацію в цій державі: захопити аеропорт у Кишиневі та почати наступ з невизнаного Придністров'я.

Натомість окупаційне Міноборони РФ заявляє, що нібито саме "Україна готує агресію проти фейкового Придністров'я". Раніше президент Зеленський заявляв, що Україна готова допомогти Молдові з Придністров’ям, якщо це невизнане утворення загрожуватиме територіальній цілісності нашої держави.

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