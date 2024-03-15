Авіаракети, гаубиці M114 і мільйони патронів: Греція готує військову допомогу Україні

Грецькі чиновники заявляють, що саме боєприпаси потрібні Україні найбільше і що її пропозиція сприятиме задоволенню потреб українців.

Греція готується до постачання Україні нової партії військової допомоги. Йдеться про авіаційні ракети, артилерійські знаряддя і патрони.

Про це повідомляє eKathimerini.

Видання зазначає, що обладнання буде закуплено Чехією і відправлено безпосередньо в Україну. Чеські та грецькі чиновники ведуть переговори про ціни на ці системи, а потім відбудеться підписання двосторонньої угоди.

Також читайте Дипломат пояснив, чому він не вірить у відправлення військ НАТО до України

Грецькі чиновники заявляють, що саме боєприпаси потрібні Україні найбільше і що її пропозиція сприятиме задоволенню потреб українців.

Що може отримати Україна

Греція повідомила чиновників Євросоюзу, які відповідають за координацію допомоги Україні, що можуть цього року можуть поставити ЗСУ через Чехію таку допомогу:

2000 ракет Zuni;

180 ракет, які успішно використовувалися Україною в протитанковій війні і перебувають у верхній частині списку українських запитів;

90 тисяч 90-мм снарядів, які використовуються також у протитанковій боротьбі, а також у зенітній зброї;

4 мільйони куль;

70 155-мм гаубиць M114 американського виробництва.

Видання вказує, що артилерійські установки справді надходять зі складу грецької армії, але тривалий час вважалися непотрібними для її оперативних потреб.

Однак вони вважаються корисними в протистояннях України на брудній місцевості. Це друга партія M114, яку Греція продасть Чехії для передачі Україні.

Міністр оборони Нікос Дендіас наступного тижня візьме участь у зустрічі членів НАТО та інших країн, що надають озброєння Україні, в Німеччині. Очікується, що він повторить позицію Греції про те, що потік зброї та боєприпасів необхідно зберегти, щоб допомогти Україні пережити важку весну.

Греція вже надала зенітні ракетні установки і відправила гусеничні бойові машини піхоти БМП-1 радянського виробництва в обмін на дещо сучасніші бойові машини Marder німецького виробництва.

Що стосується інших систем озброєнь, які просили українці, наприклад радянської зенітно-ракетної батареї С-300, Греція неодноразово наголошувала на необхідності їх заміни більш сучасними західними системами. І, незалежно від того, чи відправляє вона в Україну систему С-300, вона готується її замінити, оскільки вона на межі морального зношення.

Греція також поступово замінить системи протиповітряної оборони як на островах, так і на материку ізраїльськими системами, оскільки її нинішня зброя занадто обмежена в радіусі дії та вразлива до атак як більш досконалими ракетами, так і безпілотними літальними апаратами (дронами).

Нагадаємо, Україна готує угоду про гарантії безпеки із Грецією.

Читайте також: