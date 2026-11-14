Авіарух у США відновили після масштабного збою: Трамп назвав причину колапсу

У США відновили авіасполучення / © Associated Press

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Федеральне авіаційне управління США (FAA) скасувало загальнонаціональну заборону на авіарейси, запроваджену через масштабний збій у системі управління повітряним рухом.

Про це повідомляє Fox News.

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За словами журналіста, який поспілкувався з Трампом телефоном, президент пов’язав проблеми з великою кількістю старої та несправної техніки, яка забезпечує роботу авіаційної інфраструктури.

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«За його словами, швидше за все, ситуація пов’язана з великою кількістю старого несправного обладнання в інфраструктурі, на яку спирається FAA, щоб літаки могли залишатися в повітрі. Він сказав, що деякому з цього обладнання близько 55 років, але воно, як і раніше, має працювати і функціонувати», — передав журналіст слова президента.

Міністр транспорту США Шон Даффі також назвав імовірною причиною збою перевантаження застарілого комунікаційного обладнання, яке використовується для управління повітряним рухом. За його словами, система не витримала потоку даних і вийшла з ладу, після чого довелося обмежити польоти.

Даффі закликав Конгрес збільшити фінансування, необхідне для оновлення системи управління повітряним рухом.

Трамп, зі свого боку, зазначив, що проблему заміни застарілого обладнання вже обговорювали з американськими законодавцями. Втім, відповідні зміни досі не втілили.

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Водночас остаточну причину масштабного збою поки не встановлено. Розслідування інциденту триває.

Раніше повідомлялося, що США запровадили масштабні обмеження на авіаперельоти по всій країні.

Пізніше міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що призупинення авіасполучення не пов’язані з повторенням терактів 11 вересня.

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