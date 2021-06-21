Авіасанкції: ще сім країн Європи заборонили білоруським суднам літати над своїми територіями

Заборона стосується білоруських літаків усіх типів.

Низка європейських країн кандидатів на вступ до ЄС, а також держави-члени Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) приєдналися до рішення про заборону допуску у свої повітряні простори й аеропорти літаків білоруських авіакомпаній.

Також читайте У МЗС України пояснили, чому зупинили авіасполучення з Білоруссю і як це вплине на країну

Про це йдеться у спільній декларації, оприлюдненій 21 червня на сайті Європейської ради.

"Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, а також країни ЄАВТ Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, які є членами Європейського економічного простору, приєднуються до цього рішення Європейської ради", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЄС привітав цей крок.

Нагадаємо, Євросоюз від 5 червня заборонив білоруським авіакомпаніям виконувати рейси в аеропорти країн ЄС або через його територію через інцидент з посадкою літака Ryanair у Мінську та затриманням Романа Протасевича і його дівчини, яке перебували на борту.

Від 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю і Україна. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Від 29 травня Кабінет міністрів заборонив білоруським літакам використовувати повітряний простір України.

Нагадаємо, 23 травня у Білорусі примусово посадили цивільний рейс компанії Ryanair, а після цього затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича, який був на борту. Офіційною причиною посадки літака в Мінську назвали загрозу мінування літака. Щоб затримати опозиціонера, білоруська влада пішла на безпрецедентні кроки: цивільний рейс посадили примусово за допомогою винищувача. Своєю чергою, опозиційні білоруські ЗМІ стверджують: наказ підняти винищувач віддав сам Лукашенко, а командиру рейсу, яким летів Протасевич, ймовірно погрожували збити літак, якщо той не змінить маршрут.

14 червня білоруські силовики заявили, що жодного примусу до посадки літака компанії Ryanair не було.

Роман Протасевич – активний учасник акцій проти Лукашенка. Пів року тому режим оголосив журналіста у міжнародний розшук. Його звинувачують в екстремізмі та тероризмі, максимальне покарання за таке в Білорусі - це смертна кара. Протасевич неодноразово заявляв, що за ним стежать.

Розбір польоту: на білоруському телебаченні презентували фільм про примусову посадку європейського літака в Мінську

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання