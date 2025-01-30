Авіатроща у Вашингтоні: ФБР повідомило, чи є ознаки злочину або тероризму

Федеральне бюро розслідувань США зробило заяву щодо авіакатастрофи, в якій зіткнулися пасажирський літак і військовий вертоліт. Ознак злочину чи тероризму не виявлено.

Про це у коментарі NBS News сказав представник ФБР, ім'я якого не розкривається.

Наразі правоохоронні органи збирають інформацію, щоб встановити причини й обставини трагедії.

У свою чергу, слідчий Національного управління безпеки на транспорті (NTSB), який працював над розслідуванням іншої авіакатастрофи в цьому районі в 1982 році, повідомив, що повітряний простір сильно обмежений через наявність декількох пам'ятників.

"Це дуже тісний повітряний простір. Ви справді маєте розуміти, що робите. Пілоти та диспетчери, які літають туди й назад, добре навчені та чудово знають про ці обмеження, — сказав Алан Діль у програмі "Early Today" на каналі NBC.

За словами Діля, ґрунтуючись на загальнодоступній інформації, літати в тісному повітряному просторі вночі ще складніше через велику кількість вогнів, у тому числі на землі та в аеропорту.

"Можливість помилки дуже обмежена", — додав він.

Нагадаємо, у США літак компанії PSA Airlines зіштовхнувся з гелікоптером Sikorsky H-60 під час заходження на посадку в аеропорту Вашингтона і впав у річку. Відомо, що на борту літака перебувало 64 людини, а екіпаж вертольота складав 3 особи. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Проте у поліції визнають: знайти живих - майже без шансів.

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