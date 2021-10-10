Авіатроща в Росії: в Мережі опублікували відео та назвали ймовірні причини падіння літака

Після аварії літака вижили тільки ті парашутисти, які були у хвостовій частині.
У Російській Федерації на території Татарстану легкий багатоцільовий двомоторний літак L-410 мензелінського аероклубу міг розбитися в результаті проблеми з двигуном.
Про це пише ТАСС з посиланням на відомості президента Татарстану Рустама Мінніханова.
Чиновник розповів, що можлива причина, з якої у Росії розбився літак, – відмова одного з двигунів,
За його словами, перед катастрофою пілоти борту доповіли, що відмовив лівий двигун.
Проблема з двигуном є основною версією катастрофи, повідомив Telegram-канал "112".
Після аварії літака вижили тільки ті парашутисти, які були у хвостовій частині, поділився інструктор мензелінського аероклубу Олег Шипоров.
У мережі також опублікували нове відео з місця трагедії.
Нагадаємо, 10 жовтня у місті Мензелінськ Російської Федерації розбився літак з парашутистами.