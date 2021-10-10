Авіатроща в Росії: в Мережі опублікували відео та назвали ймовірні причини падіння літака

Авіатроща в Росії: в Мережі опублікували відео та назвали ймовірні причини падіння літака

Після аварії літака вижили тільки ті парашутисти, які були у хвостовій частині.

У Російській Федерації на території Татарстану легкий багатоцільовий двомоторний літак L-410 мензелінського аероклубу міг розбитися в результаті проблеми з двигуном.

Про це пише ТАСС з посиланням на відомості президента Татарстану Рустама Мінніханова.

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Чиновник розповів, що можлива причина, з якої у Росії розбився літак, – відмова одного з двигунів,

За його словами, перед катастрофою пілоти борту доповіли, що відмовив лівий двигун.

Проблема з двигуном є основною версією катастрофи, повідомив Telegram-канал "112".

Після аварії літака вижили тільки ті парашутисти, які були у хвостовій частині, поділився інструктор мензелінського аероклубу Олег Шипоров.

У мережі також опублікували нове відео з місця трагедії.

Нагадаємо, 10 жовтня у місті Мензелінськ Російської Федерації розбився літак з парашутистами.

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