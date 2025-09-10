ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
4420
Час на прочитання
1 хв

Авіація Польщі та НАТО завершила операцію з відбиття атаки дронів РФ: що відомо

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Польська авіація.

Польська авіація. / © Associated Press

Над Польщею збито всі російські ударні безпілотники. Знищувати БпЛа допомагали винищувачі F-35 НАТО та Нідерландів.

Про це заявило оперативне командування Збройних сил Польщі.

“Операції польських та союзних ВПС, пов'язані з порушеннями польського повітряного простору, завершилися“, - йдеться у повідомленні.

Запущені посеред ночі наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційного розпізнавання повернулися до стандартного оперативного режиму. Зазначається, що наразі тривають пошуки та локалізація місць можливих падінь об'єктів, які порушили польський повітряний простір.

“Польські ЗС постійно моніторять ситуацію на території України та залишається в постійній готовності забезпечити безпеку польського повітряного простору”, - наголосили в Оперативному командуванні.

Дата публікації
Кількість переглядів
4420
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie