Авіація Польщі та НАТО завершила операцію з відбиття атаки дронів РФ: що відомо

Польська авіація. / © Associated Press

Реклама

Над Польщею збито всі російські ударні безпілотники. Знищувати БпЛа допомагали винищувачі F-35 НАТО та Нідерландів.

Про це заявило оперативне командування Збройних сил Польщі.

“Операції польських та союзних ВПС, пов'язані з порушеннями польського повітряного простору, завершилися“, - йдеться у повідомленні.

Реклама

Запущені посеред ночі наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційного розпізнавання повернулися до стандартного оперативного режиму. Зазначається, що наразі тривають пошуки та локалізація місць можливих падінь об'єктів, які порушили польський повітряний простір.

“Польські ЗС постійно моніторять ситуацію на території України та залишається в постійній готовності забезпечити безпеку польського повітряного простору”, - наголосили в Оперативному командуванні.