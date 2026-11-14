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Авіаційний колапс у США: понад 13 тисяч рейсів затримали через масштабний збій
Понад 13 тисяч рейсів затримали, ще більш ніж тисячу — скасували.
У Сполучених Штатах через масштабний технічний збій із міркувань безпеки призупинили вильоти літаків по всій країні.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Обмеження на виконання авіарейсів почали діяти у п’ятницю, 13 листопада, о 15:53 за вашингтонським часом. За даними сервісу FlightAware, станом на 17:40 у США скасували понад 1100 рейсів, а кількість затриманих наблизилася до 13 тисяч.
Водночас, за інформацією аналітичної компанії Cirium, яка спеціалізується на авіаційній галузі, станом на 16:00 з американських аеропортів усе ще планували виконати близько 11 тисяч рейсів.
Приблизно такі самі показники щодо ситуації з авіасполученням наводить і CNN.
Раніше повідомлялося, що США запровадили масштабні обмеження на авіаперельоти по всій країні.
Пізніше міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що призупинення авіасполучення не пов’язані з повторенням терактів 11 вересня.