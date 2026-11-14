Авіаційний колапс у США: понад 13 тисяч рейсів затримали через масштабний збій

Колапс авіасполучення у США / © Associated Press

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У Сполучених Штатах через масштабний технічний збій із міркувань безпеки призупинили вильоти літаків по всій країні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Обмеження на виконання авіарейсів почали діяти у п’ятницю, 13 листопада, о 15:53 за вашингтонським часом. За даними сервісу FlightAware, станом на 17:40 у США скасували понад 1100 рейсів, а кількість затриманих наблизилася до 13 тисяч.

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Водночас, за інформацією аналітичної компанії Cirium, яка спеціалізується на авіаційній галузі, станом на 16:00 з американських аеропортів усе ще планували виконати близько 11 тисяч рейсів.

Приблизно такі самі показники щодо ситуації з авіасполученням наводить і CNN.

Раніше повідомлялося, що США запровадили масштабні обмеження на авіаперельоти по всій країні.

Пізніше міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що призупинення авіасполучення не пов’язані з повторенням терактів 11 вересня.

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