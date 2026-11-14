ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
15
Час на прочитання
1 хв

Авіаційний колапс у США: понад 13 тисяч рейсів затримали через масштабний збій

Понад 13 тисяч рейсів затримали, ще більш ніж тисячу — скасували.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Колапс авіасполучення у США

Колапс авіасполучення у США / © Associated Press

У Сполучених Штатах через масштабний технічний збій із міркувань безпеки призупинили вильоти літаків по всій країні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Обмеження на виконання авіарейсів почали діяти у п’ятницю, 13 листопада, о 15:53 за вашингтонським часом. За даними сервісу FlightAware, станом на 17:40 у США скасували понад 1100 рейсів, а кількість затриманих наблизилася до 13 тисяч.

Водночас, за інформацією аналітичної компанії Cirium, яка спеціалізується на авіаційній галузі, станом на 16:00 з американських аеропортів усе ще планували виконати близько 11 тисяч рейсів.

Приблизно такі самі показники щодо ситуації з авіасполученням наводить і CNN.

Раніше повідомлялося, що США запровадили масштабні обмеження на авіаперельоти по всій країні.

Пізніше міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що призупинення авіасполучення не пов’язані з повторенням терактів 11 вересня.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie