Авіаційний колапс у США триває третій день: скасовано та затримано тисячі рейсів

Аеропорт / © Associated Press

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Американські авіакомпанії продовжують ліквідовувати наслідки масштабного технічного збою, який призвів до загальнонаціональної зупинки вильотів 13 листопада. Міністр транспорту США Шон Даффі розраховує, що авіасполучення повністю відновиться в понеділок, 16 листопада.

Про це повідомляє Reuters.

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За даними сервісу FlightAware, у неділю, 15 листопада, у США було скасовано понад 2300 авіарейсів, а ще близько 7700 — затримано.

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Напередодні авіакомпанії скасували понад 6400 рейсів, а понад 8 тисяч — затримали.

Що спричинило масштабний збій в авіасполученні США

Проблеми розпочалися в п'ятницю, 13 листопада, коли Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) призупинило майже всі вильоти в країні приблизно на п'ять годин.

За словами американських посадовців, збій пов'язаний із роботою маршрутизаторів на об'єктах FAA у штатах Арканзас і Техас. Проблеми з обладнанням спричинили перевантаження систем зв'язку в центрах управління повітряним рухом.

Після інциденту FAA відключило проблемні маршрутизатори та близько 60 аналогічних пристроїв.

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Обладнання, яке спричинило збій, використовувалося від 2001 року, хоча застаріло ще 2006-го.

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив в ефірі програми This Week телеканалу ABC, що наразі немає доказів кібератаки, диверсії чи інших зловмисних дій.

Водночас остаточну причину збою слідчі ще не встановили.

У США вимагають мільярди доларів на модернізацію авіаційної системи

Інцидент привернув увагу до системних проблем американської авіаційної інфраструктури, зокрема застарілого обладнання та нестачі тисяч авіадиспетчерів.

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Даффі закликав виділити 50 млрд доларів на модернізацію систем управління повітряним рухом.

Водночас представники Демократичної партії поставили під сумнів необхідність такого фінансування. Вони наголосили, що з 12,5 млрд доларів, схвалених 2025 року, близько 11 млрд досі не витрачено.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив адміністрацію свого попередника Джо Байдена в неефективному використанні коштів на авіаційну інфраструктуру та закликав Конгрес терміново профінансувати модернізацію систем управління польотами.

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