Авіаудар по Дамаску: в столиці Сирії загинули чотири військових радники Ірану

У суботу, 20 січня, четверо високопоставлених співробітників сил безпеки Ірану були вбиті в результаті авіаудару по столиці Сирії. В атаці звинувачують Ізраїль.

Про це повідомляє Al Jazeera.

У повідомленні йдеться, що атака була спрямована на будинок на південному заході сирійської столиці, де розташовані військовий аеропорт, а також штаб-квартира ООН у Дамаску, посольства та ресторани.

Джерела Al Jazeera повідомляють, що ціллю атаки був розвідувальний підрозділ Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР), додавши, що в будівлі перебував високопоставлений чиновник розвідки КВІР у Сирії та його помічники.

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У короткій заяві КВІР йдеться, що в результаті авіаудару ізраїльських винищувачів було вбито “декількох сирійських військових і чотирьох військових радників”.

Іранське державне телебачення назвало цей авіаудар “терористичним” нападом Ізраїлю.

За даними іранських державних ЗМІ, атака, яка, ймовірно, була здійснена щонайменше чотирма ракетами, повністю зруйнувала чотириповерхову будівлю. Щонайменше одну людину доправили до лікарні.

Ізраїль цей інцидент не коментує. Відомо, що протягом багатьох років ізраїльська армія завдавала ударів по пов'язаних з Іраном цілях у Сирії.

Високопоставлені діячі КВІР були присутні в Сирії від початку громадянської війни в 2011 році, підтримуючи режим президента Башара аль-Асада.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року в результаті ізраїльського авіаудару у Сирії був вбитий командир військового крила "Корпусу вартових ісламської революції" (КВІР) Ірану.

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