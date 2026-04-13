Авіаудар по ринку в Нігерії: понад 100 загиблих через помилкову атаку військових
У Нігерії військовий авіаудар по бойовиках угруповання Боко Харам влучив у ринок у штаті Йобе — загинули понад 100 мирних жителів.
У північно-східній Нігерії авіація помилково вдарила по цивільному ринку під час операції проти ісламістських бойовиків. Трагедія сталася у штаті Йобе поблизу кордону з Борно — епіцентром багаторічного збройного конфлікту.
Про це пише The Guardian
За даними правозахисників і місцевих джерел, унаслідок удару загинули щонайменше 100 людей, серед них є діти. Ще десятки отримали поранення.
Нігерійські чиновники підтвердили, що стався “помилковий удар”, однак деталей не розкрили. За інформацією Amnesty International, кількість жертв встановлено на основі свідчень очевидців і постраждалих.
Авіаудар був спрямований проти бойовиків, які діють у регіоні, однак ринок, де перебували цивільні, опинився в зоні ураження. Подібні інциденти вже траплялися раніше: за останні роки під час військових операцій у Нігерії гинули сотні мирних мешканців.
Північний схід країни понад десятиліття залишається зоною конфлікту через діяльність екстремістських угруповань, що призвело до тисяч загиблих і мільйонів переміщених осіб.
Наразі правозахисники закликають провести незалежне розслідування інциденту.
