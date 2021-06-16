Авіаудари Ізраїлю в Секторі Гази і смерть зірки "Загубленої". П'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять новин, які ви могли проспати:
- Армія оборони Ізраїлю відповіла на запуск повітряних куль з вибухівкою з Сектора Гази авіаударами у бік військових об'єктів "ХАМАС" в Хан-Юнісі та Газі. Це перший спалах конфлікту між Ізраїлем та "ХАМАСом" після 21 травня. Читати далі –>
- Виконуючий обов'язки помічника американського держсекретаря у справах Європи і Євразії Філіп Рікер у середу, 16 червня, зустрінеться з пані послом України в США Оксаною Маркаровою. Читати далі –>
- У Колумбії нашпигований вибухівкою автомобіль підірвався на території військової бази, розташованої в місті Кукута на кордоні з Венесуелою. Читати далі –>
- Зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві розпочнеться у середу, 16 червня, о 14:35 за Києвом. Читати далі –>
- Американська акторка Ліза Бейнс померла через 10 днів після того, як її збив невідомий чоловік на електросамокаті в Нью-Йорку. Читати далі –>