Австралія блокує соцмережі для дітей: перша у світі заборона набрала чинності

Австралійська заборона соцмереж / © Getty Images

Заборона на користування соціальними мережами для громадян віком до 16 років набрала чинності в Австралії, через що мільйони дітей та підлітків втратили доступ до своїх акаунтів.

Про це повідомляє The Guardian.

Платформи Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch та TikTok повинні були видалити акаунти користувачів віком до 16 років та заблокувати реєстрацію нових підліткових облікових записів. Компанії, які не виконуватимуть вимоги, ризикують штрафами до 49,5 млн доларів.

Впровадження закону супроводжується технічними труднощами: деякі підлітки змогли пройти верифікацію віку за допомогою тестів обличчя, але уряд зазначає, що повна ефективність заборони не гарантована від першого дня.

«Bluesky, альтернатива X, також оголосила про заборону для користувачів до 16 років, незважаючи на оцінку еSafety як „низькоризикової“ платформи через невелику кількість користувачів (близько 50 тисяч в Австралії)», — йдеться у матеріалі.

Також повідомляють, що діти та підлітки протягом останніх тижнів проходили перевірку віку, змінювали номери телефонів і готувалися до деактивації акаунтів. Сервіс верифікації віку k-ID провів сотні тисяч перевірок для таких платформ, як Snapchat.

Батьки по-різному відреагували на заборону

Одні відзначають стрес і розчарування дітей, які залишаються без доступу до соцмереж, інші навпаки вважають рішення підтримкою для боротьби із соцмережевою залежністю. Деякі батьки навіть почали пояснювати підліткам, як обходити обмеження через VPN та створювати акаунти як дорослі.

Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз зазначив, що заборона може бути не ідеальною від першого дня, але закон чітко окреслює національний стандарт безпеки для дітей. Опитування показують, що дві третини австралійців підтримують підвищення мінімального віку для користування соцмережами до 16 років.

Закон викликав світову увагу. Деякі країни, включаючи Малайзію, Данію та Норвегію, розглядають аналогічні обмеження. ЄС ухвалив резолюцію щодо подібних обмежень, а представник британського уряду повідомив Reuters, що «ретельно стежить за австралійським підходом».

Регулятор eSafety має контролювати виконання закону платформами та проводити незалежну оцінку його впливу на дітей. Вона також вивчатиме можливі непередбачені наслідки, зокрема перехід дітей у «темніші куточки інтернету» та обходження обмежень через VPN.

Тим часом на Snapchat повідомили, що розуміють розчарування підлітків, проте закликали не ділитися особистими контактами у публічних профілях.

