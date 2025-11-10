Австралія купує нафту Росії / © Associated Press

Австралія, що офіційно припинила купівлю російського палива після вторгнення РФ в Україну, з 2023 року фактично імпортувала понад 3 мільйони тонн нафтопродуктів російського походження.

Про це повідомляє видання The Guardian із посиланням на дані Центру дослідження енергетики та чистого повітря (CREA).

За інформацією журналістів, значна частина російської нафти потрапляє до Австралії через порт Джуронг у Сінгапурі, який частково належить австралійському інвестиційному банку Macquarie. Цей порт став одним із ключових хабів, через які переробляється й реекспортується російська нафта, що потенційно постачається австралійським компаніям.

Експерт CREA Вайбхав Рагунандан пояснив, що австралійські санкції формально не забороняють закупівлю палива через треті країни. Таким чином, компанії не порушують закон, але фактично підтримують російську нафтову промисловість і поповнюють бюджет Кремля.

«Це значна лазівка, якою користуються австралійські покупці. Діючи в межах закону, вони безумовно виходять за рамки етики», — зазначив Рагунандан. За його словами, така практика «явно підриває підтримку України з боку Австралії».

Аналітик також наголосив, що лазівка дозволяє австралійським компаніям не лише уникати санкцій, а й отримувати прибутки від торгівлі продуктами, які фактично мають російське походження.

Згідно з даними уряду, з початку 2023 року Австралія закупила майже чверть усіх нафтопродуктів у Сінгапурі. Тим часом сам Сінгапур, за даними агентства Kpler, імпортував із Росії понад 22 мільйони тонн нафтопродуктів, близько третини яких проходили через термінал порту Джуронг.

У Macquarie заявили, що термінал, контрольний пакет акцій якого належить уряду Сінгапуру, діє відповідно до міжнародних норм. Водночас компанія не уточнила, чи отримувала фінансову вигоду від своїх інвестицій у цей об’єкт.

