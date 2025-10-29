Австралія почала засилати мігрантів-злочинців на безлюдний "острів каторжан"

Науру / © Getty Images

Австралія розпочала депортацію близько 350 мігрантів, засуджених за тяжкі злочини (вбивства, контрабанда), до крихітної тихоокеанської острівної країни Науру в межах суперечливої та таємної угоди. Уряд Австралії заплатить Науру сотні мільйонів доларів за розміщення так званої групи NZYQ, що викликало різку критику правозахисників через порушення міжнародних зобов’язань.

Про це повідомляє Daily Mail.

Чому Австралія відправляє мігрантів-злочинців до Науру?

Австралія розпочала депортацію іноземних утримуваних осіб до Науру, що ознаменувало старт суперечливої угоди з крихітною тихоокеанською державою. Напередодні міністр внутрішніх справ Австралії Тоні Берк заявив: «Науру підтвердив минулої п’ятниці, що перше перевезення відбулося».

Йдеться про групу приблизно з 350 мігрантів, багато з яких були засуджені за тяжкі злочини — серед них напади, контрабанда наркотиків і навіть убивства. Уряд Австралії не зміг переселити цих осіб до інших країн, тому вони роками залишалися у системі імміграційних центрів після анулювання віз через насильницькі злочини або інші загрози.

Австралія не могла вислати цих людей до країн походження, оскільки там їм загрожували війна або релігійне переслідування.

2023 року Верховний суд Австралії ухвалив історичне рішення, визнавши незаконним безстрокове утримання таких осіб у таборах, адже влада не мала куди їх вислати.

Зіткнувшись із політичним тиском після звільнення затриманих у громаду, Австралія звернулася по допомогу до свого тихоокеанського сусіда — Науру.

Таємна угода Австралії з Науру

Згідно з таємною угодою, Австралія заплатить Науру сотні мільйонів доларів за переселення так званої групи NZYQ. Умови домовленості майже не розголошуються.

Перше перевезення активувало попередній платіж у 204 млн фунтів стерлінгів, який має покрити розміщення мігрантів на острові. Інші деталі угоди залишаються невідомими.

«Людей таємно відправляють до Науру, а ключові аспекти домовленості досі приховують від австралійців», — заявив представник партії Зелених із питань імміграції Девід Шубрідж.

Уряд Австралії неодноразово відмовлявся розкривати подробиці угоди, що, за словами правозахисників, суперечить міжнародним зобов’язанням країни у сфері прав людини.

Представниця Центру прав людини Лора Джон в інтерв’ю SBS News зазначила, що плани від самого початку «оточені завісою таємниці».

«Ми не знаємо, чи залишила людина сім’ю в Австралії, чи потребує медичної допомоги, якої немає в Науру, або чи мала вона ще можливість оскаржити свою візу в суді», — сказала вона.

Критикуючи «зневажливе мовчання» міністра Берка, Шубрідж також висловив занепокоєння, що після прибуття до Науру депортованих можуть згодом вислати далі — до країн їхнього походження.

«Хто б ти не був і де б не народився, уряд не має права примусово відправляти тебе до країни, з якою ти не маєш жодного зв’язку», — наголосив він.

Науру, своєю чергою, погодилася надати переселеним довгострокові візи та дозволити їм вільно пересуватись серед місцевого населення, яке налічує близько 12 500 осіб.

Австралія вже тривалий час зазнає міжнародної критики через свою офшорну систему утримання мігрантів, у межах якої шукачів притулку відправляли до бідних «центрів обробки» в Папуа-Новій Гвінеї та Науру.

Політика поступово згорталася після 14 смертей затриманих, численних спроб самогубства та щонайменше шести скарг до Міжнародного кримінального суду.

Станом на січень цього року, за даними ООН, у центрі Науру все ще утримували близько 100 осіб, повідомила Amnesty International.

Колись Науру був однією з найбагатших країн світу завдяки видобутку фосфатів, але ці ресурси давно вичерпалися, залишивши більшу частину острова спустошеною та непридатною для життя.

До слова, у США чоловіка помилково депортували до Сальвадора в Теколуку, відому як найгірша в’язниця світу. Тепер суддя у Меріленді вимагає від американського уряду повернути Кілмара Армандо Абрего Гарсію. Своєю Чергою Білий дім наполягає, що чоловіка, попри «адміністративну помилку», вислали через його начебто зв’язки зі злочинним угрупованням МС-13 та торгівлею людьми. Адвокат чоловіка стверджує, що його утримують на запит США, а не через судові справи в Сальвадорі.