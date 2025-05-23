В Австралії рекордна повінь за 100 років / © Associated Press

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В Австралії, у штаті Новий Південний Вельсу потужні зливи спричинили повені, що вже забрали життя щонайменше однієї людини. Понад 50 тисяч жителів отримали попередження про підготовку до евакуації.

Про це пише Associated Press.

«Повінь у регіоні перевищила столітні показники найбільших підтоплень. Вона накрила східне узбережжя Австралії. Велику воду спричинили затяжні зливи, які не вщухають. У штаті Новий Південний Уельс стихія вже забрала життя трьох людей, ще одна особа вважається зниклою безвісти. Через прогнозоване продовження опадів кількість постраждалих може зрости», — йдеться у повідомленні.

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Повінь в Австралії / © Associated Press

Повінь у регіоні перевищила показники найбільших підтоплень 1921 та 1929 років. Вода затопила навіть ті населені пункти, які раніше не фіксували паводків. Серед них — район поблизу міста Тарі.

Затоплені великі території, автомобільний і залізничний рух заблокований, а цілі міста відрізані. Вода змусила людей рятуватись на дахах і горішніх поверхах своїх будинків, до яких рятувальники можуть дістатись лише човнами або з повітря.

Жертвою стихії став 63-річний чоловік, якого виявили мертвим у власному домі. Ще один загиблий віком близько 30 років помер у воді. Тіло 60-річної жінки виявили біля затопленого авто. Поліція продовжує пошуки 49-річного чоловіка, що зник біля підтопленої дороги.

Повінь в Австралії / © Associated Press

За даними місцевої влади, у постраждалих районах працюють 2500 рятувальників, задіяно 500 транспортних засобів і човнів, 13 гелікоптерів та сотні дронів для пошуку людей, які потребують допомоги.

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Нагадаємо, південне узбережжя Китаю накрив потужний супертайфун «Саола». Він змусив сотні тисяч людей залишити свої будинки.