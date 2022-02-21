Австралія скасувала всі "ковідні" обмеження і запрошує туристів

Найбільша авіакомпанія Qantas Airways Ltd планує на цьому тижні доставити понад 14 000 пасажирів до Австралії.

Австралія відкриває кордони для вакцинованих мандрівників з понеділка, 21 лютого. Спалах коронавірусу "Омікрон" в країні пішов на спад. Кількість госпіталізацій неухильно знижується протягом останніх трьох тижнів.

Про це повідомляє Reuters.

Планується, що з понеділка понад 50 міжнародних рейсів прибудуть до країни. З них 27 приземляться в Сіднеї. Влада очікує великий приплив туристів в країну.

Міністр туризму Ден Техан заявив, що на туристичному ринку відбудеться "дуже сильне" відновлення.

"Це важливий день для нашої індустрії та перший, але найважливіший крок у відновленні австралійського туризму", - сказав керуючий директор австралійської ради з експорту туризму Пітер Шеллі.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

Канада від 28 лютого пом’якшить обмеження на в'їзд для повністю вакцинованих проти COVID-19 мандрівників. Зазначається, що відвідувачів більше не зобов'язуватимуть здавати ПЛР-тест за 72 години до прибуття, достатньо буде надати довідку про негативний експрес-тест на антиген, який проводиться максимум за день до поїздки.

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