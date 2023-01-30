Австралія та Франція вироблятимуть снаряди 155 мм для України: коли їх отримають ЗСУ

Франція та Австралія спілно виготовлятимуть снаряди 155 мм калібру для подальшого постачання до України.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, інформує Guardian.

За його словами, дві країни домовилися співпрацювати, щоб виготовити "кілька тисяч" 155-міліметрових снарядів для допомоги Україні, які, як він сподівається, можуть почати надходити в першому кварталі цього року.

Відомо, що Австралія постачатиме порох, а французька компанія з виробництва озброєнь Nexter виготовлятиме боєприпаси.

Своєю чергою міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив про "багатомільйонний австралійський проєкт" і "нове співробітництво" між австралійцями та французами в галузі оборонної промисловості.

Марлз сказав журналістам, що це рішення було задумано, щоб показати, "наскільки важливою для Австралії та Франції є підтримка України в поточному конфлікті".