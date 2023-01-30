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Австралія та Франція вироблятимуть снаряди 155 мм для України: коли їх отримають ЗСУ

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Австралія та Франція вироблятимуть снаряди 155 мм для України: коли їх отримають ЗСУ

Фото: Вікіпедія

Австралія постачатиме порох, а французька компанія з виробництва озброєнь Nexter виготовлятиме боєприпаси.

Франція та Австралія спілно виготовлятимуть снаряди 155 мм калібру для подальшого постачання до України.

Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, інформує Guardian.

За його словами, дві країни домовилися співпрацювати, щоб виготовити "кілька тисяч" 155-міліметрових снарядів для допомоги Україні, які, як він сподівається, можуть почати надходити в першому кварталі цього року.

Відомо, що Австралія постачатиме порох, а французька компанія з виробництва озброєнь Nexter виготовлятиме боєприпаси.

Своєю чергою міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив про "багатомільйонний австралійський проєкт" і "нове співробітництво" між австралійцями та французами в галузі оборонної промисловості.

Марлз сказав журналістам, що це рішення було задумано, щоб показати, "наскільки важливою для Австралії та Франції є підтримка України в поточному конфлікті".

Як далека Австралія підтримує Україну

Раніше повідомлялося, що контингент із 70 австралійських військовослужбовців буде розгорнутий у Великій Британії для навчання українських захисників.

Загальна фінансова підтримка Австралією України станом на кінець 2022 року перевищувала 655 мільйонів доларів, у тому числі 475 мільйонів доларів військової допомоги.

Також Австралія надала українським захисникам бронетранспортери Bushmaster, які добре зарекомендували себе на фронті, зокрема під час контрнаступу на Харківщині.

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Дата публікації
Перегляди
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