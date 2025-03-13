Австралія терміново посилює оборону через загрозу з боку Китаю — що відомо

Країна озброїть свої війська протикорабельними ракетами та модернізує оборонні системи.

Армія Австралії посилює озброєння протикорабельними ракетами через загрозу Китаю.

Про це повідомляє Reuters.

Австралія терміново хоче розгорнути нові далекобійні ракети, тому що нещодавнє прибуття потужних китайських військових кораблів біля австралійського узбережжя яскраво нагадує про зростаючі військово-морські сили Пекіна.

Також у плані посилення військової потужності Канберра планує озброїти австралійських солдатів протикорабельними ракетами та сучасними системами наведення для захисту морських кордонів країни.

Reuters повідомляє, що влада Австралії розглядає два нові типи сучасних протикорабельних ракет, що запускатимуться з мобільних установок, і планує ухвалити рішення щодо них до кінця року.

Урядовці в Австралії заявили, що ракети Precision Strike Missile (PrSM) виробництва Lockheed Martin матимуть дальність до тисячі км і можуть запускатися з високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS. Австралія замовила 42 таких пускові установки у США, а їх постачання очікується у 2026-2027 роках, згідно з даними Міністерства оборони.

Нагадаємо, раніше Росія пригрозила Австралії. РФ неодноразово давала зрозуміти, що іноземна військова присутність в Україні є абсолютно неприйнятною.

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