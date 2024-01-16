Австралія утилізовує вертольоти Taipan: діаспора обурена, а влада не відповідає на запит України

Україна зробила офіційний запит на передавання MRH-90, однак відповіді від Австралії не було.

Австралія продовжує утилізацію вертольотів MRH-90 Taipan (місцева назва та версія NH90 від Airbus), яка була розпочата ще наприкінці 2023 року й не була оголошена офіційно.

Про це пише ABC News.

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Україна зробила офіційний запит на передавання MRH-90 19 грудня 2023 року, незважаючи на добре задокументовані проблеми щодо безпеки та експлуатації літака.

Гелікоптери Австралія списала у вересні 2023 року – на 14 місяців раніше запланованого терміну. Причина – проблеми з безпекою. Влітку 2023-го один із вертольотів потрапив в аварію, внаслідок чого загинули четверо австралійських військових.

За інформацією Defense Express, загалом йдеться про 45 вертольотів, які виведені з експлуатації через низьку надійність й поступово замінюються на UH-60M Black Hawk.

Українці в Австралії обурені

Рішення австралійського уряду утилізувати вертольоти обурило місцевих українців, які влаштовували акції та вимагали від влади країни передати техніку ЗСУ

"Ми оцінюємо ризики по-іншому. У нас війна", – заявив Антон Богданович, який брав участь в організації українського мітингу в Сіднеї цієї неділі, 14 січня.

Союз українських організацій в Австралії закликає австралійський уряд передати ці гелікоптери Україні.

За словами співголови Союзу Стефана Романіва, ці 45 австралійських "тайпанів" більш ніж удвічі перевищать кількість усіх гелікоптерів, які Україна отримала з початку повномасштабного вторгнення.

"Доставити їх в Україну було б дешевше, ніж знищити. За вартості в 920 мільйонів доларів вони подвоять обсяг підтримки, яку Австралія надала Україні дотепер. Де мінуси?", – сказав він.

Мітинг на підтримку України щодо передавання вертольотів / Фото: ABC News

"Тайпани змінили б правила (війни. – Ред.) для України, допомагаючи посилити протиповітряну оборону та захистити країну та народ від варварського та жорстокого вторгнення Росії", – продовжив Романів.

Він зауважив, що австралійський уряд став менше допомагати Україні, ніж на початку вторгнення РФ, а "пакети підтримки стали рідшими".

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко сказав, що поки з боку австралійського уряду не було отримано жодної відповіді на запит щодо передавання цих вертольотів.

Чому Австралія не хоче просто віддати вертольоти

У Defense Express припустили, чому Австралія не хоче віддати ці вертольоти Україні:

Рішення щодо утилізації було ухвалено ще до запиту України;

Брак запасних частин до цих машин. Бо окрім передавання будь-якого озброєння та військової техніки країна-донор бере на себе зобов'язання щодо її обслуговування.

до цих машин. Бо окрім передавання будь-якого озброєння та військової техніки країна-донор бере на себе зобов'язання щодо її обслуговування. Репутаційні ризики для виробника – франко-німецького консорціуму NHI на чолі з компанією Airbus.

"Значно інтенсивніша експлуатація NH90 у реальних бойових умовах може продемонструвати значно більші недоліки, які будуть коштувати не лише репутації Airbus, а й життя українських військових", – припускають у виданні.

Проте журналісти наголошують, що ці пункти – лише їхні особисті припущення.

Зауважимо, що від цих вертольотів у 2022 році також відмовилися Норвегія та Швеція.

Нагадаємо, влітку повідомлялося, що Україна може отримати від Австралії винищувачі F/A-18 Hornet, проте далі розмов справа не просунулася.

Напевно найвідомішим озброєнням, яке Україна отримала від Австралії, стали бронетранспортери Bushmaster, які добре зарекомендували себе на фронті, зокрема під час визволення Харківщини восени 2022-го.