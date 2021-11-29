Австралія відтерміновує відкриття кордонів через новий COVID-штам "Омікрон"

Двотижнева пауза дозволить більш детально вивчити ефективність вакцин у боротьбі з "Омікроном", заявили в Австралії.

Австралія відтермінувала відкриття своїх кордонів для деяких іноземних громадян на тлі поширенння нового штаму COVID-19 "Омікрон".

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що від 1 грудня австралійський уряд планував дозволити в'їзд вакцинованим від коронавірусу мігрантам та іноземним студентам, однак після виявлення "Омікрона" прем'єр-міністр країни Скотт Моррісон заявив про "необхідність" двотижневої затримки.

У Комітеті національної безпеки Австралії також зазначили, що пауза дозволить більш детально вивчити такі питання, як "ефективність вакцин" і вплив нового варіанта коронавірусу.

Зауважимо, що в Австралії донедавна діяла одна з найсуворіших прикордонних політик у світі, яка забороняла навіть власним громадянам виїжджати за межі країни.

Відповідне рішення дозволило країні контролювати пандемію COVID-19, однак призвело до розділення багатьох сімей. Захід пом'якшили лише у листопаді цього року, коли щепленим австралійцям дозволили об'єднатися зі своїми родичами.

Зауважимо, що в Австралії виявили вже п'ять випадків зараження новим COVID-штамом "Омікрон". Загалом цей варіант коронавірусу вже зафіксували на території Європи та Північної Америки. Зокрема, у неділю в Нідерландах зафіксували 13 випадків нового штаму COVID-19, а в Канаді - два.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили на початку листопада у країнах Південної Африки.

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