Австралія вперше за час пандемії послабила жорсткі обмеження на в'їзд та виїзд: названо причину

Австралія вперше за час пандемії послабила жорсткі обмеження на в'їзд та виїзд: названо причину

Понад 80% жителів віком 16 років і старших двох найбільш густонаселених штатів Австралії повністю вакциновані.

Австралія вперше за час пандемії коронавірусу послабила жорсткі прикордонні обмеження, дозволивши вакцинованим громадянам вільно в'їжджати в країну і виїжджати за кордон.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на місцеві ЗМІ.

Близько 47 тис. громадян та постійних жителів країни отримали право на в'їзд.

Обмеження, викликані необхідністю запобігання розповсюдженню COVID-19, діяли 18 місяців. Відповідно до них австралійці, які перебувають за кордоном, фактично не мали можливості повернутися на батьківщину або виїхати за кордон. Обмеженому числу громадян та постійних жителів дозволялося повертатися з-за кордону з обов'язковим 14-денним карантинним періодом у готелі власним коштом.

Також читайте В Австралії спалах коронавірусу: біля лікарень встановлюють намети для хворих

Пом'якшення правил пов'язане зі зростанням показників вакцинації : понад 80% жителів віком 16 років і старше двох найбільш густонаселених штатів Австралії – Нового Південного Уельсу та Вікторії – повністю вакциновані.

Зміни в правилах поїздок неоднакові по всьому континенту, оскільки території країни мають різні показники вакцинації, а також власну політику охорони здоров'я.

Наразі скасування обмежень на прибуття до Австралії стосується лише її громадян, постійних мешканців та їхніх найближчих родичів, але незабаром не виключають реалізацію плану з відкриття країни для іноземних туристів та робітників.

Читайте також:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатись на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання