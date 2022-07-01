Австралія ввела санкції проти Аліни Кабаєвої та родичів Путіна: список

Австралія ввела санкції проти Аліни Кабаєвої та родичів Путіна: список

Австралія ввела санкції проти коханки Путіна, його родичів та трьох міністрів.

Австралія додала до санкційного списку ще 16 громадян Росії, зокрема колишню олімпійську гімнастку Аліну Кабаєву, яку називають коханкою Путіна.

Про це йдеться в повідомленні австралійського МЗС.

Крім неї, під санкції потрапили племінник російського диктатора Михайло Путін, його двоюрідні брати Ігор і Роман Путіни та брат колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова Юрій Шамалов.

Також санкції ввели проти міністра сільського господарства РФ Дмитра Патрушева (сина секретаря Радбезу РФ і потенційного наступника Путіна Миколи Патрушева – Ред.), міністра транспорту Віталія Савельєва і міністр будівництва та ЖКГ Росії Ірека Файзулліна.

Крім того, у санкційному списку:

близький друг Путіна Олександр Плєхов;

голова правління банку "Росія" і член ради диреторів "Согазу" Михайло Клішин;

гендиректор "Росгеології" Сергій Горьков;

девелопер Год Нісанов;

дитячий омбудсман Марія Львова-Бєлова;

власник групи компаній ЄСП Григорій Березкін:

президент групи компаній "Меркурій Ігор Кесаєв;

президент концерну РТІ Системи Євгеній Новицький.

Раніше повідомлялося, що США заблокували $1 млрд активів російського олігарха Керімова.

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