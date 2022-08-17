Австралія забрала землю, на якій Росія занадто довго будувала своє посольство

Влада Австралії вирішила припинити здавати в оренду землю, на якій Росія збиралася побудувати нове посольство.

Про це пише News.com.au.

Чиновники керувалися політикою "використай або втратиш". У відомстві стверджують, що Росія не завершила будівництво свого нового диппредставництва достатньо швидко.

Управління національної столиці (NCA) повідомило Росії, що у неї є 20 днів, щоб звільнити ділянку в Ярралумлі неподалік парламенту.

"Після регулярних консультацій та обговорень з представниками Росії протягом багатьох років, а також за відсутності зобов'язань щодо термінів завершення робіт NCA ухвалило рішення розірвати договір оренди", - йдеться в заяві.

Росія, яка вже має посольство в передмісті Канберри Гріффіт, планувала перенести посольство до Ярралумлу.

Оренду було надано 2008 року, а дозволи на виконання робіт і будівництво – 2011 року.

За словами NCA, Росія обіцяла завершити будівництво за три роки, але так і не закінчила проєкт.

"Цей квартал є преміальним місцем у центрі Канберри – недалеко від озера Берлі Гріффін і будівлі австралійського парламенту. Незавершені роботи, що тривають, погіршують загальну естетику, важливість і гідність території, відведеної для дипломатичних місій та іноземних представництв у національній столиці", – сказала виконавчий директор NCA Саллі Барнс.

Вона також сказала, що NCA підтримує політику "використай або втратиш" і додала, що Росія не "продемонструвала бажання та здатність розвивати це місце".

"Хоча початкові роботи розпочалися, квартал, про який йдеться, уже багато років стоїть як будівельний майданчик із незавершеним будівництвом", - додала вона.

Коли ділянку очистять, її знову запропонують для дипломатичних цілей. Інші країни, включно з Росією, зможуть подати заявку на її використання.

Нагадаємо, Естонія в секретному режимі готується демонтувати радянські пам’ятники.

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