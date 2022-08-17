Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Австралія забрала землю, на якій Росія занадто довго будувала своє посольство

Дата публікації
Перегляди
767
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Австралія забрала землю, на якій Росія занадто довго будувала своє посольство

Фото/сайт: МЗС РФ в Австралії

Австралія припинила здавати в оренду землю для будівництва нового російського посольства.

Влада Австралії вирішила припинити здавати в оренду землю, на якій Росія збиралася побудувати нове посольство

Про це пише News.com.au.  

Чиновники керувалися політикою "використай або втратиш". У відомстві стверджують, що Росія не завершила будівництво свого нового диппредставництва достатньо швидко.

Управління національної столиці (NCA) повідомило Росії, що у неї є 20 днів, щоб звільнити ділянку в Ярралумлі неподалік парламенту.

"Після регулярних консультацій та обговорень з представниками Росії протягом багатьох років, а також за відсутності зобов'язань щодо термінів завершення робіт NCA ухвалило рішення розірвати договір оренди", - йдеться в заяві.

Росія, яка вже має посольство в передмісті Канберри Гріффіт, планувала перенести посольство до Ярралумлу.

Оренду було надано 2008 року, а дозволи на виконання робіт і будівництво – 2011 року.

За словами NCA, Росія обіцяла завершити будівництво за три роки, але так і не закінчила проєкт.

"Цей квартал є преміальним місцем у центрі Канберри – недалеко від озера Берлі Гріффін і будівлі австралійського парламенту. Незавершені роботи, що тривають, погіршують загальну естетику, важливість і гідність території, відведеної для дипломатичних місій та іноземних представництв у національній столиці", – сказала виконавчий директор NCA Саллі Барнс.

Вона також сказала, що NCA підтримує політику "використай або втратиш" і додала, що Росія не "продемонструвала бажання та здатність розвивати це місце".

"Хоча початкові роботи розпочалися, квартал, про який йдеться, уже багато років стоїть як будівельний майданчик із незавершеним будівництвом", - додала вона.

Коли ділянку очистять, її знову запропонують для дипломатичних цілей. Інші країни, включно з Росією, зможуть подати заявку на її використання.

Нагадаємо, Естонія в секретному режимі готується демонтувати радянські пам’ятники.

Читайте також:

"Т-34 всьо": Естонія позбавляється радянської спадщини

"Т-34 всьо": Естонія позбавляється радянської спадщини

Повʼязані теми:

Наступна публікація