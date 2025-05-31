Австралійка побила світовий рекорд Гіннеса, зробивши понад 7000 підтягувань за добу: подробиці

Тренажерний зал / © crimeanzori.ru

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34-річна австралійська фітнес-ентузіастка Олівія Вінсон встановила новий світовий рекорд Гіннеса, виконавши неймовірні 7079 підтягувань за 24 години. Її результат майже вдвічі перевищив попередній рекорд серед жінок, який становив 4081 підтягування.

Про це повідомляє офіційна сторінка Guinness World Records.

За словами спортсменки, ідея встановити рекорд з підтягувань з’явилася несподівано — її чоловік, який також є її тренером, запропонував цю ціль як особистий виклик. Спочатку Олівія поставилася до пропозиції скептично.

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«Я спочатку буквально посміялася, бо думала, що немає жодного шансу це зробити. А потім я перевірила, який поточний рекорд, і він становив 4081, і знову подумала — ні, ні за що. А потім через деякий час я трохи порахувала і подумала, що, можливо, зможу», — розповіла вона.

До першої спроби спортсменка готувалася протягом трьох місяців, щодня тренуючись по 12 годин. Однак ця спроба завершилася травмою — вона потягнула сухожилля біцепса на лівій руці, і на деякий час була змушена припинити тренування. На відновлення їй знадобилось два місяці повного відпочинку.

© Фото з відкритих джерел

Після реабілітації Олівія вирішила не здаватися. Вона знову повернулася до інтенсивних тренувань, цього разу підходячи до підготовки більш обережно та з урахуванням попереднього досвіду. Під час другої спроби, яка вже й увійшла в історію, спортсменка зіштовхнулася з новими викликами.

«Через дев’ятнадцять годин мене почала нудити, і я думаю, що це було просто через перевтому. Потрібно було просто впоратися з цим якомога краще. Найбільше мене хвилювало головне — чи витримає моє тіло», — згадує вона.

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Незважаючи на втому, біль і нудоту, Олівія продовжила виконувати вправу. У середньому вона робила п’ять підтягувань щохвилини протягом усіх 24 годин. Завдяки силі волі, наполегливості та підтримці чоловіка-тренера, їй вдалося досягти заповітної мети.

«Я досягла показника, який я справді не вважала можливим для себе, коли вперше почала займатися цим. Я думаю, що є щось глибоко людське в розширенні меж, і вважаю, що світові рекорди створюють дуже відчутний маркер людського потенціалу», — підсумувала Олівія.

Рекорд австралійки став не лише спортивним досягненням, а й доказом того, як сильна мотивація та віра в себе можуть змінити уявлення про власні можливості. Її приклад надихає тисячі людей у всьому світі виходити за межі звичного та ставити амбітні цілі.

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