Австралійський міністр подасть у відставку через "божевільних активістів", таких як Ґрета Тунберг

Австралійський міністр подасть у відставку через "божевільних активістів", таких як Ґрета Тунберг

За його словами, ліві екоактивісти доволі часто пропагують "міфи та нісенітниці".

Міністр охорони навколишнього середовища Австралії Девід Спірс заявив, що має намір подати у відставку через "божевільних лівих активістів", таких як Ґрета Тунберг, які "перетворюють його життя на пекло".

Про це інформує Daily Mail.

За його словами, ліві екоактивісти доволі часто пропагують "міфи та нісенітниці". Міністр звинуватив захисників довкілля у тому, що вони "всі біди світу" пов’язують зі зміною клімату.

Спірс запевнив, що він виступає за скорочення викидів і екологічність, але активістам слід звернути увагу на Індію та Китай, які відмовляються скорочувати свої викиди, замість того, щоб тероризувати Австралію, яка поступово починає використовувати відновлювальні джерела енергії.

Міністр вважає, що "активне розмахування плакатами не призводить до ефективних результатів".

У виданні нагадали, що Австралія посідає 14 місце в глобальному рейтингу країн за викидами вуглецю. Зазначається, що ця країна стала улюбленою мішенню кліматичних активістів, здебільшого завдяки своїй майже повній залежності від викопного палива для отримання енергії та великій вугільній промисловості, яка включає експорт до найбільшого забруднювача світу — Китаю.

Нагадаємо, що у вересні цього року соратники Ґрети Тунберг вийшли на масові демонстрації, вимагаючи зменшити надмірні викиди в атмосферу вуглекислого газу.

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