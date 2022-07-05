Австралію охопила масштабна повінь: евакуюють близько 50 тисяч людей (фото)

Австралійський Сідней охопила масштабна повінь.

Сильні опади спричинала погода "Ла-Нінья". В Австралії вона збільшує ймовірність дощу, циклонів і зниження денної температури. У деяких частинах Сіднея протягом чотирьох днів випала майже 8-місячна норма дощу.

Про це повідомляє видання ВВС.

Понад 100 наказів про евакуацію було видано по всьому Великому Сіднею. Мешканців ще 50 районів попередили про виїзд, бо кілька великих річок виходять з берегів. Загалом через сильні паводки близько 50 тисяч людей закликали покинути свої домівки. До слова, повінь вже втретє від початку року виникає у найбільшому місті Австралії. 2022-го вода забрала життя вже 20 людей.

Фото: Associated Press

Рятувальники перекрили у місті багато доріг. Деякі будинки затоплені та повністю опинилися під водою. Тисячі людей залишилися без електроенергії.

Негода також вражає сусідні регіони Хантер та Іллаварра. Крім того, у деяких районах Нового Уельсу за чотири дні випало 800 мм опадів. Це майже на третину перевищує середню кількість опадів у Великому Лондоні за рік.

Очікується, що злива почне слабшати в Сіднеї вже сьогодні, 5 липня. Втім, синоптики також прогнозують шквальний вітер. Саме тому є висоа ймлвірність падіння дерев і ліній електропередач.

Фото: Associated Press

Як повідомлялося, в Італії у понеділок, 4 липня, оголосили надзвичайний стан у районах, що оточують річку По, на яку припадає приблизно третина сільськогосподарського виробництва та яка страждає від найсильнішої посухи за останні 70 років.

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