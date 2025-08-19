Крістіан Штокер / © Getty Images

Австрія запропонувала Відень як «майданчик для мирних переговорів» України та РФ.

Про це йшлося під час спеціального саміту ЄС, присвяченому війні в Україні, зокрема, канцлер Австрії Крістіан Штокер запропонував Відень як можливе місце для переговорів з Росією.

У вівторок, 19 серпня, 27 глав держав та урядів Європейського Союзу провели онлайн-саміт щодо війни в Україні. Ця зустріч стала продовженням переговорів між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, що відбулися в понеділок.

Відень як місце переговорів

«Наша столиця має давню традицію бути місцем для діалогу та пропонує чудові умови завдяки міжнародним організаціям, що тут базуються, — особливо ОБСЄ», — йдеться в заяві Федеральної канцелярії Австрії.

«Потенційне питання участі в можливих мирних переговорах осіб, щодо яких існує ордер на арешт МКС, має бути попередньо з’ясоване в консультаціях із судом. Якщо переговори відбудуться у Відні, ми зв’яжемося з МКС, враховуючи наші угоди з міжнародними організаціями у Відні, щоб уможливити участь президента Путіна», — додали в канцелярії у відповідь на запит австрійського інформаційного агентства APA щодо ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом (МКС).

За інформацією Федеральної канцелярії, віртуальний саміт був присвячений переважно розробці гарантій безпеки, поверненню українських дітей, вивезених до Росії, а також обговоренню планованих дво- та тристоронніх переговорів між США, Україною та Росією.

Зазначимо, що в очах міжнародного правосуддя очільник Кремля — воєнний злочинець у розшуку. Тож диктатора мають затримати за ордером Міжнародного кримінального суду в Європі.

Так, «невиїзний» Путін може зустрітись із Зеленським в Угорщині. Країна теж є учасником угоди, але у травні 2025-го країна почала вихід з Римського статуту. А прем’єр Орбан і раніше заявляв, що готовий прийняти диктатора у себе.