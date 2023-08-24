Австрія пропонує рік користування громадським транспортом країни в обмін на тату: що потрібно набити

Цю ідею вже розкритикували за використання тіл молодих людей для реклами політики.

Австрія пропонує безкоштовний громадський транспорт упродовж року людям, які бажають зробити татуювання з написом "Klimaticket" — назвою загальнонаціональної схеми громадського транспорту.

Про це пише Euronews Green.

Леонора Гевесселер, членкиня парламенту від Зеленої партії та міністерка клімату Австрії, рекламувала пропозицію на Frequency Festival у місті Санкт-Пельтен. Вона носила своє тимчасове татуювання з написом "Гевесслер бере на себе ініціативу".

Цього літа на низці заходів з'явився тату-салон з банером "Aktion geht unter die Haut" ("Дія, яка проникає в душу"). Відвідувачам пропонувалося зробити татуювання Klimaticket в обмін на безкоштовну подорож поїздом по всій Австрії протягом року. Прихильники кампанії кажуть, що шестеро людей вже зробили татуювання та отримали безкоштовний квиток.

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Цей річний квиток можна використовувати практично на всіх видах громадського транспорту в Австрії, що дозволяє людям подорожувати по всій країні. Його вартість становить 1095 євро на рік, і наразі його мають близько 245 000 осіб. Населення Австрії становить майже дев'ять мільйонів.

Учасникам заходів, на яких з'явився намет, також безкоштовно пропонувалися інші малюнки татуювань, пов'язані з громадським транспортом, стійким розвитком та зміною клімату. Організатори кампанії кажуть, що у кожному фестивалі брало участь близько 10 осіб на день.

Після того, як шість тижнів тому намет з'явився на фестивалі Electric Love Festival у Зальцбурзі, інші австрійські депутати та користувачі соціальних мереж розкритикували кампанію за заохочення безвідповідальної поведінки молоді.

"Хіба це така зразково-показова акція? Мотивує молодих людей робити татуювання? — запитав один із користувачів Instagram. Обліковий запис Klimaticket просто відповів "особистою відповідальністю".

Критики також звинуватили Гевесслер у використанні шкіри молодих людей для реклами своєї політики. Генріке Брандштеттер, членкиня парламенту від ліберальної австрійської партії NEOS, також заявила, що "пропозиція людям грошей за те, що вони вкладають рекламу під шкіру, демонструє неприйнятний погляд на людство з боку міністра уряду".

Bei fragwürdigen Tattoos, gerne in Feierlaune spontan entstanden, kenne ich mich ganz gut aus. Das Klimaticket-Peckerl ist aber vor allem unwürdig. Geld für Werbung unter der Haut - und das von einer Ministerin- offenbart ein jenseitiges Menschenbild. — Henrike Brandstötter (@brand_rede) August 20, 2023

Газета Standard назвала цю пропозицію "дурною", а газета Salzburger Nachrichten назвала її "голим цинізмом".

Але Гевесслер повідомила місцевому телеканалу, що кампанія проводилася з великою обережністю. Вона також зазначила, що тату "пропонується лише людям віком від 18 років", додавши, що більшість людей, які зробили татуювання, вже мали малюнки на тілі.

Нагадаємо, чоловік з'їв рекордну кількість сюрстрьомінгу, який настільки смердючий, що спричиняє блювоту. Він з'їв майже дві банки риби за хвилину.

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