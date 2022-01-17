Австрія запроваджує обов’язкову вакцинацію для повнолітніх, а на незгодних чекають 3500 євро штрафу

У 9 мільйонній Австрії на коронавірус перехворіло майже півтора мільйона населення
Австрія першою з країн Європи робить щеплення від коронавірусу обов'язковим для всіх повнолітніх.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Запровадити такі заходи влада планує вже з лютого. Не щеплюватися дозволять хіба вагітним та людям, що мають медичні протироказання.
Тим же, хто від вакцини відмовиться, загрожуватимуть чималі штрафи - сплатити доведеться від 600 до трьох з половиною тисяч євро.
У 9 мільйонній Австрії на коронавірус перехворіло майже півтора мільйона населення, а рівень вакцинації становить 71 відсоток. Це менше, ніж у сусідніх країн, тож австрійська влада вдалася до жорстких заходів, аби імунітет од коронавірусу отримало якомога більше людей.
А в Україні за останній день виявили трохи більше 5 тисяч нових випадків коронавірусу. Вдвічі менше людей людей одужало. Із ускладненнями до лікарень шпиталізовано 1213 хворих. 78 українців недугу не пережили.
Серед захворілих і мер Києва Віталій Кличко.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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