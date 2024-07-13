Австрійський експерт розкрив реалістичний сценарій війни Росії з НАТО: як це може початися

Австрійський політолог Густав Грессель висловив думку про можливий сценарій початку війни між Росією та країнами Балтії.

Приводом для конфлікту між РФ і НАТО може стати інсценоване повстання польської меншини в Гродненській області Білорусі, яке нібито підтримали б країни Балтії. Росія, виступаючи на захист свого союзника Білорусі, може використати це як привід для нападу.

Про це австрійський політолог Густав Грессель сказав в ефірі BILD.

Політолог проаналізував карту російсько-білоруських навчань "Захід-2017" і дійшов висновку, що попри офіційні заяви про оборонний характер, фактично відпрацьовувався сценарій нападу на країни НАТО за кількома напрямками.

Грессель зазначив, що наразі основні сили російської армії зосереджені в Україні, але у випадку перемоги над ЗСУ, загартовані в боях частини можуть бути перекинуті на новий фронт. Про увагу Росії до балтійського регіону, на думку експерта, свідчить нещодавнє відтворення Ленінградського військового округу.

У разі такого розвитку подій, за словами Гресселя, ключову роль відіграватиме швидкість мобілізації країн Балтії та Польщі, а також їхня здатність зупинити російські війська на кордоні. Це дасть час НАТО для перекидання сухопутних резервів і використання шведських аеродромів для досягнення переваги в повітрі.

Політолог вважає, що Росія навряд чи застосує ядерну зброю, обмежившись конвенційною війною. Проте ядерні погрози можуть послідувати після гіпотетичного захоплення країн Балтії, щоб змусити Захід визнати їх частиною РФ.

Нагадаємо, раніше посол Росії в Бельгії Олександр Токовінін зробив заяву про війну з НАТО. За його словами, "підтверджений самітом НАТО курс означає продовження підготовки альянсу до прямого військового зіткнення з Росією, яке може спричинити глобальну катастрофу".

Саміт НАТО у Вашингтоні наближає чи віддаляє завершення війни?

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