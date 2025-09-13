- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 941
- Час на прочитання
- 1 хв
Австрійський міністр освіти назвав особливі риси українських школярів
В Австрії навчається 20 тисяч українських дітей, які дивують вчителів своєю старанністю.
Міністр освіти Австрії Крістоф Відеркер під час Саміту перших леді та джентльменів у Києві заявив, що українські школярі, які навчаються в його країні, вирізняються стійкістю, працьовитістю та високим рівнем критичного мислення.
Про це повідомляє Укрінформ.
«Зараз 20 тисяч українських дітей навчається в австрійських школах, і ми вражені тим, як вони справляються з навчанням, зі своїм емоційним станом, як багато вони працюють», - сказав Відеркер.
Він також відзначив освітню систему України, яка «дуже добре справляєтеся у дуже складні часи».
Федеральний міністр наголосив на важливій ролі освіти в тому, щоб посилити критичне мислення і підготувати молодь до життя.
За його словами, суспільство змінюється дуже швидко, а суспільні відносини стають складнішими.
Нагадаємо, раніше українська журналістка, яка переїхала до Канади, розповіла про кардинальні відмінності в освітніх системах двох країн. За її словами, канадські школи зосереджені на навчанні дітей практичних життєвих навичок, а не на формуванні «вундеркіндів».