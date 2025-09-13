ТСН у соціальних мережах

Австрійський міністр освіти назвав особливі риси українських школярів

В Австрії навчається 20 тисяч українських дітей, які дивують вчителів своєю старанністю.

школярі

Школярі / © ONET

Міністр освіти Австрії Крістоф Відеркер під час Саміту перших леді та джентльменів у Києві заявив, що українські школярі, які навчаються в його країні, вирізняються стійкістю, працьовитістю та високим рівнем критичного мислення.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Зараз 20 тисяч українських дітей навчається в австрійських школах, і ми вражені тим, як вони справляються з навчанням, зі своїм емоційним станом, як багато вони працюють», - сказав Відеркер.

Він також відзначив освітню систему України, яка «дуже добре справляєтеся у дуже складні часи».

Федеральний міністр наголосив на важливій ролі освіти в тому, щоб посилити критичне мислення і підготувати молодь до життя.

За його словами, суспільство змінюється дуже швидко, а суспільні відносини стають складнішими.

Нагадаємо, раніше українська журналістка, яка переїхала до Канади, розповіла про кардинальні відмінності в освітніх системах двох країн. За її словами, канадські школи зосереджені на навчанні дітей практичних життєвих навичок, а не на формуванні «вундеркіндів».

