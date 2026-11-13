Авто ексречника Азарова вибухнуло у Москві: що відомо

У Москві вибухнуло авто пропагандиста Заворотного — подробиці / © Exilenova+

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У Москві вибухнув автомобіль, який, за попередніми даними, належить колишньому прессекретарю експрем’єра України Миколи Азарова Сергію Заворотному. Повідомляється, що чоловік вижив.

Про це повідомляє моніторинговий канал Exilenova+ із посиланням на російські пропагандистські медіа.

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За попередньою інформацією, вибухівку встановили під сидінням водія. Пристрій здетонував за кілька хвилин після того, як автомобіль виїхав із двору.

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Повідомляється, що Заворотний залишився живим. Його доправляють до лікарні.

У Москві вибухнуло авто пропагандиста Заворотного — подробиці / © Exilenova+

У Москві вибухнуло авто пропагандиста Заворотного — подробиці / © Exilenova+

Що відомо про Сергія Заворотного

Сергій Заворотний — пропагандист, кандидат історичних наук, колишній співробітник Державної думи РФ та експрессекретар колишнього прем’єр-міністра України Миколи Азарова.

Упродовж багатьох років Заворотний поширював антиукраїнські наративи. Зокрема, називав Революцію гідності «державним переворотом» і стверджував, що Україна нібито перебуває під зовнішнім управлінням Заходу.

Крім того, він очолював проросійський інформаційний ресурс «Антифашист» і став співавтором книги «Янукович сдал. Госдеп принял. Как Россия потеряла Украину».

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Як повідомляє Exilenova+, ще 2020 року ім’я Заворотного згадувалося у звіті Комітету з розвідки Сенату США. У документі його назвали офіцером Служби зовнішньої розвідки РФ, причетним до російських операцій впливу.

Американська розвідка також пов’язувала Заворотного з військовою частиною №33949, яку пов’язують зі Службою зовнішньої розвідки Росії.

Заворотний також регулярно з’являвся в ефірах прокремлівських медіа, де поширював вигідні російській владі тези та підтримував політику Кремля.

Нагадаємо, раніше в російському селищі Шушари під Санкт-Петербургом пролунав вибух у салоні автомобіля. Внаслідок спрацювання вибухівки загинув полковник армії РФ, ще одна людина отримала поранення.

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