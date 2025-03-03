Авто в'їхало в натовп людей: двоє загиблих, 25 поранених - подробиці

У центрі Мангейма (Німеччина) автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп у пішохідній зоні біля торгового центру. Відомо про двох загиблих та 25 поранених.

Про це пише видання BILD.

Кілька людей отримали тяжкі поранення, інформаційне агентство dpa повідомляє про щонайменше одного загиблого. Очевидці кажуть, що на місці лежала людина, накрита брезентом, але її стан невідомий. Університетська клініка Мангейма оголосила аварійну тривогу для прийому постраждалих.

Поліція оточила район та закликала жителів уникати центру міста. Водія машини вже затримали, проте його мотиви поки не розголошують. На виїздах із міста чергують поліцейські з автоматами, а над центром літає вертоліт.

Правоохоронці поки що не повідомляють, чи був це нещасний випадок, чи навмисний напад. За словами очевидців, у натовп в'їхав чорний позашляховик. Розслідування триває.

Нагадаємо, внаслідок навмисного наїзду автомобіля на людей, які зібралися в Мюнхені на профспілковий мітинг близько 11 ранку в четвер, 13 лютого, постраждали щонайменше 28 людей. Серед потерпілих є діти.

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