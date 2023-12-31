Авто врізалося в дерево: у Польщі в ДТП загинули троє чоловіків з України (фото)

Машина українців спочатку зіткнулася з автівкою, що їхала назустріч, а потім влетіла у дерево.

У неділю, 31 грудня, у Польщі троє громадян України загинули в дорожньо-транспортній пригоді.

Про це пише польське видання TVN24.

Інцидент трапився близько 12:40 за місцевим часом в місті Ґлівіце.

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"40-річний водій автомобіля Audi A6 на повороті допустив бокове зіткнення з автомобілем Audi A4, який рухався із зустрічного напрямку, не впорався з керуванням, а потім з'їхав з дороги та врізався в придорожнє дерево. Троє чоловіків, які їхали в даному автомобілі, громадяни України, загинули на місці", – йдеться в повідомленні.

Машина врізалася в дерево / Фото: tvn24

На місце події прибув вертоліт швидкої допомоги, а також рятувальники та поліцейські.

На місце аварії прибув вертоліт швидкої допомоги / Фото: tvn24.pl

"Прокурор разом зі слідчою групою встановлює обставини цього інциденту", – розповіли у поліції Ґлівіце.

Фото: tvn24

Раніше повідомлялося, що у Польщі мікроавтобус з українцями влетів у вантажівку. Внаслідок аварії загинув чоловік, ще 8 було травмовано.

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