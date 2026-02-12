ТСН у соціальних мережах

Світ
195
1 хв

Авто вибухнуло біля Управління справами Путіна у Москві: деталі

Вибухи стався біля ІТ-структури, яка відповідає за високотехнологічне забезпечення діяльності президента Росії, уряду та вищих органів влади.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Управління справами президента Росії у Москві

Управління справами президента Росії у Москві / © Управління справами президента Росії

Доповнено додатковими матеріалами

У Москві на парковці «Головного науково-дослідного обчислювального центру» Управління справами президента РФ вибухнув автомобіль Mercedes ML350. Машина повністю вигоріла, на місці працюють екстрені служби.

Про це повідомили пов’язані із силовиками російські телеграм-канали.

Попередньо вибух авто стався біля федерального державного унітарного підприємства «Головний науково-дослідний обчислювальний центр» Управління справами президента РФ. Це ІТ-структура, яка відповідає за високотехнологічне забезпечення діяльності глави держави, уряду та вищих органів влади.

За даними пабліків, авто стояло на парковці біля адмінбудівлі Управління справами президента РФ на Рябіновій вулиці в Москві.

За словами очевидців, машина спочатку задимилася, а потім усередині пролунав вибух. Mercedes повністю вигорів. Попередньо в момент інциденту в салоні нікого не було.

На місце виїхали екстрені служби. Інформації про причини вибуху поки немає.

Нагадаємо, у грудні 2025 року у Москві на вулиці Ясенєвій підірвали авто генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова. Начальник управління Генштабу ЗС РФ загинув на місці від вибухового пристрою під днищем машини. Слідчий комітет розглядає версію про причетність українських спецслужб, Київ ситуацію не коментував. Сарваров — досвідчений військовий, який пройшов війни в Чечні та Сирії, а також, за даними журналістів, брав участь у повномасштабному вторгненні до України.

