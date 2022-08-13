Авто з українськими дипломатами скоїло ДТП у центрі Відня: що кажуть в МЗС

У центрі Відня 13 серпня сталася аварія за участю українських дипломатів – йдеться про авто військового аташе держави. МЗС України наразі з'ясовує всі обставини ДТП.

Рішення про подальші кроки щодо українського учасника ДТП буде ухвалене за підсумками розслідування.

Про це спікер МЗС України Олег Ніколенко повідомив у Мережі.

Австрійське видання Kronen Zeitung повідомило, що авто з українськими дипломатами врізалося в машину, що стояла на світлофорі. Після цього водій зник з місця аварії, проте його зупинила поліція.

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Правоохоронці вимагали, аби водій та пасажири вийшли з авто, проте, за даними джерел видання, вони скористалися дипломатичним імунітетом.

Також у матеріалі вказано, що один з пасажирів відмовився пройти тест на алкоголь. Окрім того, постраждалі розповіли, що ймовірний водій помінявся місцями з пасажиром, і його тест на алкоголь показав понад два проміле.

"Міністерство закордонних справ України з'ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Австрії за участю автомобіля українського військового аташе. Українське посольство взаємодіє з австрійською поліцією та учасниками ДТП", – повідомив речник українського зовнішньополітичного відомства.

Ніколенко запевнив, що позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не дає право співробітникам дипустанов порушувати правила дорожнього руху і наражати інших на небезпеку.

нагадаємо, раніше в МЗС України закликали усі країни ЄС та G7 припинити видавання віз росіянам.

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