Авто закинуло на дах магазину, а квартира залишилася без стін: наслідки потужного вибуху у Бєлгороді (фото, відео)

Свідки повідомили, що одну з машин ударною хвилею закинуло на дах місцевого магазину.

Жителі російського Бєлгорода 20 квітня ввечері повідомили про сильний вибух у місті та про вирву, що утворилась після нього.

Відео із пошкодженої квартири вже з'явилося у місцевих телеграм-каналах.

Також знайдені уламки.

Свідки повідомили, що одну з машин ударною хвилею закинуло на дах місцевого магазину "П'ятірочка".

Місцеві жителі повідомляють про гучний свисток, який чути перед вибухом.

У російському Бєлгороді стався потужний вибух

Ба більше, жителі Бєлгорода повідомили, що вибух був такої потужності, шо один з автомобілів, який перебував біля вибуху, був закинутий ударною хвилею на сусідній магазин.

Перед вибухом у Бєлгороді канал моніторингу ворожої авіації повідомляв про активність тактичної авіації ворога біля кордону з Харківщиною та загрозу застосування керованих авіаційних бомб. Тож, можливо, замість удару по прикордонню Харківщини, росіяни обстріляли свій Бєлгород.

Нагадаємо, напередодні у тому ж Бєлгороді зникли світло і вода, спалахнула потужна пожежа.

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