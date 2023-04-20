Авто закинуло на дах магазину, а квартира залишилася без стін: наслідки потужного вибуху у Бєлгороді (фото, відео)

Свідки повідомили, що одну з машин ударною хвилею закинуло на дах місцевого магазину.
Жителі російського Бєлгорода 20 квітня ввечері повідомили про сильний вибух у місті та про вирву, що утворилась після нього.
Відео із пошкодженої квартири вже з'явилося у місцевих телеграм-каналах.
Також знайдені уламки.
Свідки повідомили, що одну з машин ударною хвилею закинуло на дах місцевого магазину "П'ятірочка".
Місцеві жителі повідомляють про гучний свисток, який чути перед вибухом.
Ба більше, жителі Бєлгорода повідомили, що вибух був такої потужності, шо один з автомобілів, який перебував біля вибуху, був закинутий ударною хвилею на сусідній магазин.
Перед вибухом у Бєлгороді канал моніторингу ворожої авіації повідомляв про активність тактичної авіації ворога біля кордону з Харківщиною та загрозу застосування керованих авіаційних бомб. Тож, можливо, замість удару по прикордонню Харківщини, росіяни обстріляли свій Бєлгород.
Нагадаємо, напередодні у тому ж Бєлгороді зникли світло і вода, спалахнула потужна пожежа.
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