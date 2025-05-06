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Автобус із американськими солдатами злетів у кювет у Польщі: є поранені (фото)
У Польщі на трасі А4 перекинувся автобус із 35 американськими солдатами.
У ніч на 6 червня на автомагістралі А4 у Нижній Сілезії Польща сталася аварія з участю автобуса, у якому перебували 35 американських солдатів.
Про це повідомило видання RMF FM.
Військові прямували з Німеччини до Литви, коли один із трьох автобусів з’їхав у кюжет між розв’язками Вандроже-Велике та Будзішув.
За даними Генштабу ЗС Польщі, вісім осіб отримали поранення. Постраждалі скаржилися на головний біль та травми шийного відділу хребта, проте їхньому життю нічого не загрожує.
На місце події виїхали десятки пожежників, дві швидкі та поліція. Пасажирів евакуювали до іншого автобуса, а рух на ділянці був ускладнений до ранку. Полковник Йоанна Клейшміт підтвердила, що постраждалі — військові США, які прямували з Німеччини до Литви.
Нагадаємо, Bloomberg заявило, що ЄС просить Вашингтон не поспішати із виведенням американських військ.