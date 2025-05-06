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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Автобус із американськими солдатами злетів у кювет у Польщі: є поранені (фото)

У Польщі на трасі А4 перекинувся автобус із 35 американськими солдатами.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Аварія в Польщі

Аварія автобуса з військовими США / © RMF FM

У ніч на 6 червня на автомагістралі А4 у Нижній Сілезії Польща сталася аварія з участю автобуса, у якому перебували 35 американських солдатів.

Про це повідомило видання RMF FM.

Військові прямували з Німеччини до Литви, коли один із трьох автобусів з’їхав у кюжет між розв’язками Вандроже-Велике та Будзішув.

За даними Генштабу ЗС Польщі, вісім осіб отримали поранення. Постраждалі скаржилися на головний біль та травми шийного відділу хребта, проте їхньому життю нічого не загрожує.

Аварія автобуса з військовими США / © RMF FM

Аварія автобуса з військовими США / © RMF FM

На місце події виїхали десятки пожежників, дві швидкі та поліція. Пасажирів евакуювали до іншого автобуса, а рух на ділянці був ускладнений до ранку. Полковник Йоанна Клейшміт підтвердила, що постраждалі — військові США, які прямували з Німеччини до Литви.

Аварія автобуса з військовими США / © RMF FM

Аварія автобуса з військовими США / © RMF FM

Нагадаємо, Bloomberg заявило, що ЄС просить Вашингтон не поспішати із виведенням американських військ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
186
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