Автобус із дітьми евакуювали за лічені секунди до того, як потяг розірвав його навпіл – фото

У Бельгії автобус евакуювали за лічені секунди до того, як потяг розірвав його навпіл на залізничному переїзді.

Про це пише Need To Know.

Пролунав могутній гуркіт, коли локомотив, що швидко рухався, пробив бічну частину одноповерхового автобуса. Зіткнення сталося всього через чотири хвилини після того, як автобус зійшов із рейок.

За даними місцевих ЗМІ, в автобусі на той момент перебувало 20 дітей. Водій вчасно евакуював їх, і на момент зіткнення на борту нікого не залишилося.

Потяг розірвав навпіл автобус / Фото: скриншот з відео

Автобус був розірваний на шматки силою зіткнення у Велдегемі, в п'ятницю, 29 листопада, вранці. За словами бельгійського залізничного оператора Infrabel, екстрений виклик здійснили занадто пізно. Як наслідок, не було достатньо часу, щоб зупинити потяг до того, як він досягне залізничного переїзду.

Про це повідомив представник Infrabel місцевим ЗМІ: "Машиніст застосував екстрене гальмування, але не зміг уникнути зіткнення".

Аварія призвела до того, що поїзд частково зійшов із рейок і зупинився за декілька сотень метрів далі колією.

Про це повідомив речник Національної залізничної компанії Бельгії Барт Кролс: "Один або двоє пасажирів поїзда отримали незначні травми. Цим людям надали допомогу на місці, а потім доправили до лікарні для подальшого обстеження".

Пошкоджень також зазнали повітряні кабелі, затискачі, які утримують колії разом, і шлагбаум на початку переїзду. Аварія спричинила перебої в залізничному сполученні в усій провінції Західна Фландрія.

Також постраждав будинок, розташований поруч зі переїздом. На щастя, його мешканця Ніка Вермеулена в цей час не було вдома. Він розповів місцевим ЗМІ: "Я швидко заглянув всередину і побачив велику тріщину в стіні. Деякі речі впали зі стіни і були розбиті. Якби автобус пролетів трохи далі, весь фасад був би зруйнований".

Пані мер Аннік Вермеулен похвалила водія автобуса за те, що він вчасно евакуював усіх пасажирів. Вона сказала: "Водій заслуговує на похвалу. Своїми рішучими діями він запобіг трагедії".

Буде проведено розслідування причин поломки автобуса.

