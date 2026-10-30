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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Автобус із дітьми пробив стіну багатоповерхівки: у Німеччині розслідують масштабну ДТП

Автобус спочатку зачепив дві автівки, а потім врізався у стіну житлового будинку.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Автобус врізався в будинок у Німеччині

Автобус врізався в будинок у Німеччині / © скриншот з відео

У Німеччині автобус із дітьми врізався в житловий будинок. Аварія сталася вранці 30 жовтня на вулиці Зюльцберг у місті Бад-Ольдесло федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн. Автобус спочатку перетнув кільцеву розв’язку, а потім на великій швидкості врізався у стіну чотириповерхового житлового будинку.

Про це повідомляє Spiegel.

У салоні перебували приблизно 20 дітей, які їхали до школи. За уточненими даними, загалом у транспорті було понад 30 пасажирів. Постраждали пасажири, зокрема діти, водійка автобуса та двоє мешканців будинку, які перебували у квартирі на першому поверсі. Станом на оновлення інформації близько 12:15 було відомо про 14 травмованих.

Поліція встановила, як сталася аварія

Нові подробиці про обставини ДТП оприлюднила Поліцейська дирекція Ратцебурга. За попередніми результатами розслідування, 63-річна водійка лінійного автобуса рухалася вулицею Зюльцберг у напрямку центру міста.

Біля перехрестя з вулицею Бангертштрассе перед пішохідним переходом зупинився автомобіль Mini. Автобус несподівано об’їхав його праворуч і зачепив. Після цього транспортний засіб виїхав через зелений острівець на зустрічну смугу, де боком зіткнувся із зустрічним Volkswagen Up.

Потім автобус перетнув кільцеву розв’язку в районі вулиці Курпаркаллеє, з’їхав із дороги та на повній швидкості врізався у фасад багатоквартирного будинку.

Внаслідок ДТП травми отримали щонайменше 14 осіб, зокрема діти / © скриншот з відео

Внаслідок ДТП травми отримали щонайменше 14 осіб, зокрема діти / © скриншот з відео

Водійку затиснуло в салоні, будинок евакуювали

Після зіткнення водійка опинилася заблокованою в автобусі. Рятувальники визволили її за допомогою спеціального обладнання та доправили до лікарні з тяжкими травмами.

За інформацією керівника місцевої пожежної служби Крістіана Бранда, серед постраждалих були й діти з тяжкими ушкодженнями. Двоє травмованих — мешканці квартири на першому поверсі, у стіну якої врізався автобус.

Чотириповерховий будинок евакуювали. На місце прибули фахівці Федерального агентства технічної допомоги (THW), які мали оцінити стан конструкцій і з’ясувати, чи не загрожує споруді обвалення. Квартира, у стіну якої врізався автобус, стала непридатною для проживання.

Місцеве видання Lübecker Nachrichten опублікувало подробиці про наслідки аварії та фотогалерею з місця подій. Згодом транспортний засіб витягнули з будівлі за допомогою крана. У фасаді залишився великий отвір. Для встановлення точної причини аварії прокуратура Любека призначила експертизу.

Аварії за участю автобусів — останні випадки

Дорожньо-транспортні пригоди за участю пасажирських автобусів нерідко призводять до травмування одразу багатьох людей. На початку жовтня у Святошинському районі Києва зіткнулися дві маршрутки, внаслідок чого постраждали троє людей, серед яких була дитина.

Ще серйозніша аварія сталася у вересні на Одещині, де зіткнулися два рейсові автобуси. Унаслідок ДТП загинули дві жінки, а щонайменше 25 людей дістали травми. Серед постраждалих було п’ятеро дітей. За попередніми даними слідства, один із водіїв виїхав на зустрічну смугу руху.

Масштабні аварії зі шкільним транспортом трапляються і за межами Європи. У липні в Уганді в ДТП зі шкільним автобусом загинули понад 20 дітей, які вирушили на екскурсію до однієї з природних пам’яток країни. Серед можливих причин розглядали технічну несправність, перевищення швидкості та втому водія.

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