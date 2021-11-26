Автобус із паломниками врізався в будинок: 19 загиблих, понад 30 покалічених

ДТП сталася дорогою до мексиканського міста Чалма, де раніше було капище ацтекського божества, а тепер тут — місце християнського паломництва.

У п’ятницю, 26 листопада, в містечку Хокісінго у Мексиці автобус із паломниками, які їхали до католицької святині у місті Чалма, врізався у стіну будинку. В результаті ДТП загинуло 19 людей, ще 32 отримали поранення.

Про це повідомляє Associated Press.

Ймовірною причиною аварії називають відмову гальм автобуса, яким у релігійне паломництво відправилося понад півсотні мексиканців.

На місце ДТП прибуло 10 бригад швидкої допомоги, важких поранених евакуювали два медичних гелікоптери. У соцмережах публікують фото та відео з місця трагедії.

#ÚltimaHora

Un camión de pasajeros presuntamente se quedó sin frenos y chocó contra una casa en el municipio de #Joquicingo, Estado de México. El hecho ocurrió en el paraje conocido como El Guarda de Guerrero y reportes preliminares apuntan que hay por los menos 50 lesionados. pic.twitter.com/I70mAcEdH3 — Mario C. Rodríguez (@Mario_CRM) November 26, 2021

Чалма була священним місцем ще до завоювання Мексики у 1521 році іспанцями - тут було святилище у печері, присвячене ацтекському божеству. За словами віруючих, п’ять століть тому на давньому капищі дивом з’явився хрест, після чого Чалма стала місцем християнського паломництва.

Фото: Twitter / FernandoCruz

Нагадаємо, у штаті Мон на півдні М'янми загинуло щонайменше два десятки паломників, які прямували вздовж берега до тутешньої пагоди — культової споруди буддистів.

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