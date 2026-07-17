Смертельна екскурсія: у ДТП зі шкільним автобусом загинули 20 дітей

Постраждалих доправили до лікарні / © Associated Press

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В Уганді сталася жахлива ДТП за участю шкільного автобуса, яка забрала життя понад 20 осіб.

Про це пише Dailystar.

За офіційними даними місцевої поліції, внаслідок аварії загинула 21 особа, з яких 20 є дітьми та одна — доросла.

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Трагедія трапилася ввечері в селі Чекваті, розташованому в окрузі Капчорва на сході країни, і вже визнана однією з найкривавіших ДТП за участю неповнолітніх у регіоні за останні роки.

Як повідомив представник поліції Майкл Кананура, автобус перевозив групу школярів, які поверталися з екскурсії до знаменитих водоспадів Сіпі. Діти вирушили в подорож зі столиці країни Кампали, щоб побачити одну з головних природних пам’яток Уганди.

За попередніми даними слідства, водій транспортного засобу втратив контроль за керуванням. Автобус з’їхав із траси, після чого на повній швидкості врізався у великий камінь на узбіччі та перекинувся. Удар був настільки сильним, що шансів вижити у пасажирів, які опинилися в епіцентрі аварії, практично не залишилося.

Унаслідок аварії багато дітей отримали травми різного ступеня тяжкості. Крім того, постраждали троє дорослих, які супроводжували групу. Усіх поранених оперативно доправили до найближчих медичних закладів, де їм надається екстрена допомога.

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Поліція Уганди вже розпочала масштабне розслідування обставин трагедії. Серед основних версій розглядаються технічна несправність автобуса, перевищення швидкості, втома водія через тривалу поїздку або несприятливі дорожні умови.

Нагадаємо, на Харківщині перекинувся автобус зі школярами. Мікроавтобус з’їхав у кювет. Унаслідок перекидання транспорту до лікарні доправили трьох дітей та двох дорослих.

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