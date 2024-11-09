Автобус впав з 150-метрової висоти: є загиблі, понад 30 людей травмовано

Подія сталася на одній з гірських доріг, відомих своєю небезпекою для транспорту.
На заході Непалу, у районі Сурхет пасажирський автобус впав з 150-метрової висоти, внаслідок чого загинули чотири людини, ще 30 отримали травми.
Про це повідомляє інформаційне агентство UNI з посиланням на місцевих правоохоронців.
За словами речника поліції Бірендри Бішвокарми,автобус, в якому перебувало 34 пасажири, злетів з траси. Найімовірніше, причина аварії — порушення водієм швидкісного режиму. Щонайменше троє з травмованих перебувають у важкому стані.
У Непалі гірські дороги часто стають місцем смертельних ДТП, в яких щороку гинуть сотні людей.
Нагадаємо, у київському метро 6 листопада раптово стало зле чоловіку. Його намагалися реанімувати поліцейські та медики швидкої, однак врятувати життя не вдалося. Пасажир помер на станції "Поштова площа".
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