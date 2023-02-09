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У Канаді автобус врізався в будівлю дитсадка: двоє дітей загинуло, шестеро — поранено

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У Канаді автобус врізався в будівлю дитсадка: двоє дітей загинуло, шестеро — поранено

Фото: соцмережі

51-річному працівнику служби громадського транспорту висунули підозру у вбивстві.

У середу, 8 лютого, в канадському місті Лаваль автобус врізався в будівлю дитячого садка. 

Про це повідомляє Canadian Broadcasting Corp (CBC).

Причини та обставини інциденту поки невідомі, але водія затримала поліція. 51-річному працівнику служби громадського транспорту муніципалітету Лаваль висунули підозру у  вбивстві та необережному водінні. 

Двоє дітей внаслідок цього випадку загинули, одна з них - на місці події. Ще 12 людей отримали поранення, серед яких шестеро дітей, які перебувають у лікарні. Одного дорослого також доставили до лікарні у стані шоку.

Загалом цей дитсадок відвідує близько 80 дітей віком до п'яти років.

Лаваль розташований приблизно за 30 км на північний захід від Монреаля, у Квебеку, другій за чисельністю населення провінції Канади.

Нагадаємо, раніше на південному заході Пакистану пасажирський автобус, повний людей, упав з мосту і загорівся. За попередньою інформацією, в аварії загинула 41 людина. Того ж дня щонайменше 10 дітей потонули після того, як екскурсійний човен перекинувся на озері.

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Дата публікації
Перегляди
424
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