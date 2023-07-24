Автобус з пасажирами застряг у річці: людей евакуювали ковшем екскаватора – відео

В Індії людей з водяної пастки рятували за допомогою екскаватора.

На півночі Індії, у штаті Уттар-Прадеш, сталася надзвичайна подія – автобус об'їжджав міст через брід, де проклали тимчасову дорогу, і застряг у воді. Людей евакуювали ковшем екскаватора.

Про це пише BILD.

Міст через річку кілька років тому став непридатним для проїзду. Автобус з людьми обїжджав його тимчасовою дорогу, але потік води виявився надто сильним. Автобус застряг у воді, його ледь не змило бурхливим потоком.

Пасажирів врятував екскаватор, який під'їхав для допомоги. Пізніше спецтехніка витягла з води автобус.

Нагадаємо, у Греції через лісові пожежі ще з одного острова евакуюють туристів (відео).

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