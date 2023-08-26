Автобус з українцями потрапив у ДТП на півночі Італії: постраждали 15 осіб, зокрема семеро дітей

Чотирьох потерпілих госпіталізували у дуже тяжкому стані.

На півночі Італії сталася ДТП: автобус із українцями зіткнувся з фурою, внаслідок чого 15 осіб зазнали ушкодження, четверо потерпілих перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомляє ANSA.

Аварія сталася 25 серпня ввечері на трасі A4, що пролягає від Венеції до Трієста. Автобус зіткнувся з вантажівкою, що перевозила фрукти й овочі.

Встановлено, що автобус врізався у бік фури через раптовий занос. Це могло статися через те, що увагу водія відволікли, або через технічні проблеми.

Більшість пасажирів автобуса після аварії самостійно вибралися з нього, ще близько десятка вивільнили рятувальники.

За даними місцевої влади, внаслідок аварії постраждали 15 осіб, зокрема семеро дітей. Чотирьох потерпілих госпіталізували у дуже тяжкому стані.

Ще 27 пасажирів, які були в автобусі, внаслідок ДТП не постраждали.

Нагадаємо, ввечері 22 серпня поблизу села Бродецьке Хмільницького району на Вінниччині зіткнулися ВАЗ із вантажним автомобілем DAF. У салоні легковика було 12 осіб. Усі вони загинули. Серед загиблих - шість дітей віком від 2 до 12 років.

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