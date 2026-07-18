Автобус з українками потрапив у моторошну ДТП у Чехії: майже пів сотні постраждалих, перші деталі

ДТП з автобусами в Чехії / © Пожежно-рятувальна служби Чеської Республіки на Facebook

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Унаслідок зіткнення двох пасажирських автобусів у Чехії постраждали дві громадянки України.

Про це повідомило консульство України в Брно в коментарі телеканалу Freedom.

За інформацією консульської установи з посиланням на чеську дорожню поліцію, обидві українки отримали легкі травми. Після огляду медиків вони не потребували госпіталізації та продовжили свою подорож.

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Як повідомило чеське видання ČT24, загалом унаслідок аварії постраждали 47 людей.

За даними чеських рятувальних служб, семеро пасажирів зазнали травм середньої тяжкості або тяжких, ще 25 осіб отримали легкі травми. Ще 15 пасажирів після медичного огляду залишили на місці події з рекомендацією звернутися до лікарів у разі погіршення самопочуття.

Аварія сталася поблизу села Олексовіце в Знойємському районі.

За попередньою інформацією поліції, автобус, який рухався головною дорогою, зіткнувся з іншим автобусом, що виїжджав із другорядної дороги.

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© Пожежно-рятувальна служби Чеської Республіки на Facebook

Обидва водії пройшли перевірку на алкоголь — результати тестів були негативними.

Правоохоронці встановлюють остаточні обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, раніше у Польщі поблизу міста Новий Томишль (Великопольське воєводство) сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинули двоє громадян України.

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