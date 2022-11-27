Автобус з українськими військовими розбився на кордоні Латвії та Естонії: відео

Перевезення здійснювалося на замовлення естонського військового відомства, в автобусі перебувало 26 пасажирів.

Увечері 26 листопада поблизу міста Айнажі в Латвії потрапив у дорожньо-транспортну пригоду автобус, який перевозив українських військових. Внаслідок аварії загинув водій автобуса, а 26 пасажирів отримали різні пошкодження. Троє з них потребують серйозної медичної допомоги.

Про аварію повідомили у неділю, 27 листопада, у пресслужбі Сил оборони Естонії.

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“Сили оборони висловлюють співчуття рідним та близьким водія автобуса. Внаслідок аварії один військовослужбовець Сил оборони Естонії зазнав поранення та був доставлений до лікарні для обстеження. Інші пасажири, які постраждали внаслідок аварії, є військовослужбовцями Збройних Сил України”, - йдеться у повідомленні естонського військового відомства.

У латвійському виданні Delfi уточнили, що ДТП сталася за складних погодних умов під час снігопаду.

На автодорозі А1 (Via Baltica) пасажирський автобус Scania, який прямував з Таллінна до Риги, зіштовхнувся з вантажівкою з естонськими номерами.

Kravas mašīnas un pasažieru autobusa avārija #Aināži (#Latvija). 1 bojā gājušais, 26 ievainoties (3 smagā stāvoklī). pic.twitter.com/JMA96y3XCU — BreakingLV (@breakinglv) November 26, 2022

Аварія сталася приблизно за 2 кілометри від кордону з Естонією. Допомогу латвійським рятувальникам та медикам надавали естонські колеги.

Другий водій автобуса, який потрапив у лікарню з переломом ноги, розповів, що зустрічна вантажівка не впоралася з керуванням і врізалася в автобус з боку водія.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що програми навчання для українських військових в Естонії будуть продовжуватися.

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