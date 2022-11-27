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Автобус з українськими військовими розбився на кордоні Латвії та Естонії: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
5799
Час на прочитання
2 хв
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Автобус з українськими військовими розбився на кордоні Латвії та Естонії: відео

Фото: Фото з соціальних мереж

Перевезення здійснювалося на замовлення естонського військового відомства, в автобусі перебувало 26 пасажирів.

Увечері 26 листопада поблизу міста Айнажі в Латвії потрапив у дорожньо-транспортну пригоду автобус, який перевозив українських військових. Внаслідок аварії загинув водій автобуса, а 26 пасажирів отримали різні пошкодження. Троє з них потребують серйозної медичної допомоги.

Про аварію повідомили у неділю, 27 листопада, у пресслужбі Сил оборони Естонії.

“Сили оборони висловлюють співчуття рідним та близьким водія автобуса. Внаслідок аварії один військовослужбовець Сил оборони Естонії зазнав поранення та був доставлений до лікарні для обстеження. Інші пасажири, які постраждали внаслідок аварії, є військовослужбовцями Збройних Сил України”, - йдеться у повідомленні естонського військового відомства.

У латвійському виданні Delfi уточнили, що ДТП сталася за складних погодних умов під час снігопаду.

На автодорозі А1 (Via Baltica) пасажирський автобус Scania, який прямував з Таллінна до Риги, зіштовхнувся з вантажівкою з естонськими номерами. 

Аварія сталася приблизно за 2 кілометри від кордону з Естонією. Допомогу латвійським рятувальникам та медикам надавали естонські колеги. 

Другий водій автобуса, який потрапив у лікарню з переломом ноги, розповів, що зустрічна вантажівка не впоралася з керуванням і врізалася в автобус з боку водія. 

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що програми навчання для українських військових в Естонії будуть продовжуватися. 

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Дата публікації
Перегляди
5799
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